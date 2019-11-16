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Пинигин рассказал, кто и когда пил водку в телестудии на Коммунистической
Источник материала: СТВ
Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Мама нас троих вырастила.
В результате он довольно рано умер. И вот мама для нас – всё была. Потому что она была и главным режиссёром и детской редакции, и молодёжной редакции на телевидении. Тогда ещё запись только появлялась, сплошные прямые эфиры. Мы, вообще, не видели её дома. Сейчас на улице Красная – где дом радио, там был наш детский сад. Следующий дом за Домом радио – это был детский сад работников театра. Сейчас там СТД какое-то осталось, одна комнатка и какое-то, по-моему, спутниковое телевидение – не знаю, что там, вообще. Это был детский сад, где были дети артистов, в том числе, и я там воспитывался.
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
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Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Расскажите про своё детство.
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