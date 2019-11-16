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Пинигин о Латушко: «В отличие от многих директоров, он отличный менеджер»
Источник материала: СТВ
Режиссёр высказал мнение в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Министр культуры он был замечательный тоже. А потом – у него юридическое образование. Во-первых, какой опыт – посольство Испании, Франции, Монако, Польша и так далее. Министр, он юрист по образованию. Причём, юрист международный. Поэтому, в отличие от многих директоров, он отличный менеджер, что важно для театра. Вед, государственных денег никогда не хватает на какие-то серьёзные проекты. И вот искать негосударственную помощь, поддержку, спонсорство и так далее, он умеет.
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Никогда. Это невозможно! У нас разные профессии. Когда директор начинает руководить театром, как творческий человек, это конец театру. И таких примеров много.
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Режиссёр высказал мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Не так давно на пост генерального директора в Купаловский был назначен Павел Латушко....
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