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Процедура погашения неиспользованных бюллетеней. Показываем, как это происходит
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Избирательные участки по голосованию на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания завершили работу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
– Неиспользованных 464 бюллетеня. Прошу секретаря и членов избирательной комиссии погасить неиспользованные бюллетени.
– Всегда ли «гасили» таким образом?
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Новости Беларуси. Избирательные участки по голосованию на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания завершили работу, сообщили в программе...
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