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Лидия Ермошина рассказала об общей явке на парламентских выборах в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 ноября – парламентские выборы в Беларуси. Избирательные участки закрылись, теперь самое время для аналитики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
Итак, общая явка составила: Брестская область – 69,33 %, Витебская область – 76,32 %, Гомельская область – 74,18 %, Гродненская область – 72,36 %, Минская область – 71,90 %, Могилевская область – 77,63 % и город Минск – 58,76 %. По стране явка – 70,72 %.
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Новости Беларуси. 17 ноября – парламентские выборы в Беларуси. Избирательные участки закрылись, теперь самое время для аналитики, сообщили в программе «Неделя» на...
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