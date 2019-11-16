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Наблюдатели от миссии СНГ: выборы в парламент проходят на высоком организационном уровне. И это не просто красивые слова….

17.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В день выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в Ивьевском районе работа группа наблюдателей от миссии СНГ Гайса Хамедулович Капаков, Рауан Бисенгалиевмч Рахметуллин и Амальгеды Медхатович Давлетжатов.

В ходе беседы с корреспондентами «ИК» Г. Капаков дал положительную оценку ходу избирательной кампании на территории Ивьевского района.

– Мы посетили 10 избирательных участков на территории района, и воочию убедились, что выборы в парламент проходят в соответствие с Избирательным кодексом Беларуси, – отметил Гайса Хамедулович. – Мы не заметили ни одного нарушения. На избирательных участках созданы все необходимые условия для избирателей, чтобы они свободно и беспрепятственно могли сделать свой выбор.

Наблюдатели от миссии СНГ: выборы в парламент проходят на высоком организационном уровне. И это не просто красивые слова….

Мы заметили очень высокую активность  людей, а также отличный уровень подготовки членов избиркомов, которые грамотно и профессионально справляются с возложенными на них обязанностями.

В Избирательном Кодексе Беларуси есть особенность, которая отсутствует, например, в Казахстане, это досрочное голосование. Считаю, что это очень разумный ход. Люди могут  спланировать свои выходные.

Хочу отметить, большую работу районной исполнительной власти по организации избирательной кампании: удачно подобраны места для избирательных участков. Это большие помещения, размещенные в центре населенных пунктов, оснащенные всем необходимым.

Я, как наблюдатель от миссии СНГ, во многих странах бывал на подобных политических мероприятиях. В Беларуси же впервые по этому поводу. И могу сказать, что у вас электоральная кампания проходит демократично, спокойно и открыто.  Выборы в парламент имеют высокий организационный уровень. И это не просто красивые слова….

Во время выборов на территории Ивьевского района работали три группы наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, а также внутренние наблюдатели от общественных объединений и профсоюзных организаций. 

 
 
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В день выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в Ивьевском районе работа группа наблюдателей от миссии СНГ...
 
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