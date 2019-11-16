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Ермошина: Они так себя ведут на кухне с женой

17.11.2019 21:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель ЦИК Лидия Ермошина высказалась о поведении некоторых доверенных лиц кандидатов в депутаты Палаты представителей.

По ее словам, факты нарушений с их стороны (в Бобруйске они "постоянно напоминали" членам избирательных комиссий об уголовной ответственности за фальсификации) "свидетельствуют даже не о нарушении закона... незнании закона... это полное отсутствие собственной внутренней культуры".

"Бескультурье этих граждан — вот и такое поведение, — говорит Ермошина. — Думаю, они точно так же ведут себя на кухне с женой".

Председатель ЦИК возмущена и фактами давления на членов избирательных комиссий. Ранее своё возмущение высказал и Александр Лукашенко. По его словам, на вчерашний вечер таких фактов было зафиксировано шесть. Лукашенко пообещал разобраться с "провокаторами" после выборов, передает "Еврорадио".
 
 
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Председатель ЦИК Лидия Ермошина высказалась о поведении некоторых доверенных лиц кандидатов в депутаты Палаты представителей.
 
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