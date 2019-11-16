Ермошина: Они так себя ведут на кухне с женой

По ее словам, факты нарушений с их стороны (в Бобруйске они "постоянно напоминали" членам избирательных комиссий об уголовной ответственности за фальсификации) "свидетельствуют даже не о нарушении закона... незнании закона... это полное отсутствие собственной внутренней культуры".





"Бескультурье этих граждан — вот и такое поведение, — говорит Ермошина. — Думаю, они точно так же ведут себя на кухне с женой".





"Еврорадио" . Председатель ЦИК возмущена и фактами давления на членов избирательных комиссий. Ранее своё возмущение высказал и Александр Лукашенко. По его словам, на вчерашний вечер таких фактов было зафиксировано шесть. Лукашенко пообещал разобраться с "провокаторами" после выборов, передает







