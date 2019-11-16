ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Континентальный кубок: «Неман» проиграл «Бейбарысу», но прошел в следующую стадию

17.11.2019 20:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Хоккеисты из Гродно досрочно обеспечили себе путевку в финал турнира.

"Неман" уступил "Бейбарысу" в заключительном туре полуфинального раунда Континентального кубка — 2:4. Гродненцы досрочно обеспечили себе путевку в финал турнира, пишет pressball.by.

Бейбарыс — Неман — 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 — Митряков (01.38 — мен.). 2:0 — Куликов (Кучин, 03.39 — мен.). 2:1 — Е.Степанов (Левша, Хурри, 11.30). 2:2 — Туркин (Малиновский, Хоромандо, 12.17). 3:2 — Степаненко (Савенков, Кутугин, 21.17 — бол.). 4:2 — Писарев (Савенков, Кутугин, 31.00).

Группа "F": Неман — 5 очков (3 игры), Донбасс — 4 (2), Бейбарыс — 3 (3), Краковия — 3 (2).


В Кракове вице-чемпионы Беларуси-2019 вместе с тремя соперниками спорили за две путевки в финал второго по рангу еврокубкового турнира. Параллельно краковскому полуфинальному турниру аналогичный проходит в датском Войенсе. Там за две путевки в решающие январские сражения борются местный "Сендерюске", британский "Ноттингем", французский "Амьен" и венгерский "Ференцварош".

Группа "Е": Сендерюске — 6 (2), Ноттингем — 3 (2), Ференцварош — 3 (2), Амьен — 0 (2).
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты из Гродно досрочно обеспечили себе путевку в финал турнира.
 
Новости дня
Новости разные
 
Черная пятница 2019 в Польше: когда состоится и какие магазины будут участвовать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика