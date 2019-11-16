Континентальный кубок: «Неман» проиграл «Бейбарысу», но прошел в следующую стадию

pressball.by . "Неман" уступил "Бейбарысу" в заключительном туре полуфинального раунда Континентального кубка — 2:4. Гродненцы досрочно обеспечили себе путевку в финал турнира, пишет





Бейбарыс — Неман — 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)





Шайбы: 1:0 — Митряков (01.38 — мен.). 2:0 — Куликов (Кучин, 03.39 — мен.). 2:1 — Е.Степанов (Левша, Хурри, 11.30). 2:2 — Туркин (Малиновский, Хоромандо, 12.17). 3:2 — Степаненко (Савенков, Кутугин, 21.17 — бол.). 4:2 — Писарев (Савенков, Кутугин, 31.00).





Группа "F": Неман — 5 очков (3 игры), Донбасс — 4 (2), Бейбарыс — 3 (3), Краковия — 3 (2).









В Кракове вице-чемпионы Беларуси-2019 вместе с тремя соперниками спорили за две путевки в финал второго по рангу еврокубкового турнира. Параллельно краковскому полуфинальному турниру аналогичный проходит в датском Войенсе. Там за две путевки в решающие январские сражения борются местный "Сендерюске", британский "Ноттингем", французский "Амьен" и венгерский "Ференцварош".





Группа "Е": Сендерюске — 6 (2), Ноттингем — 3 (2), Ференцварош — 3 (2), Амьен — 0 (2).



