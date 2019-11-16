ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко проанонсировал победу Геннадия Давыдько на выборах

17.11.2019 20:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Такой человек как Геннадий Давыдько, нужен в Палате представителей нового созыва — будет кому возглавить комиссию по правам человека и СМИ. Такое заявление сделал Александр Лукашенко в ответ на вопрос Еврорадио о существовании списка будущих депутатов.

Лукашенко проанонсировал победу Геннадия Давыдько на выборах
"Да, власть будет поддерживать депутатов. Приведу один пример, просто на слуху этот человек. Геннадий Давыдько — знаете его? Я лично его поддерживаю, — сказал Лукашенко. — Почему? Человек пришел из оппозиции, белорусскоязычный, очень сознательный человек, талантливый человек. 

Почему мы его поддерживаем? Если я задаю этот вопрос в Администрации президента, потому что она мне будет предложения вносить, то оно же как: пришли депутаты в парламент, а там же ни руководства, никого не будет — надо же организовать их работу. И мне придется организовывать. 14 комиссий! И я думаю: "вот если бы люди Давыдько поддержали — он бы мог возглавить комиссию по средствам массовой информации". [Комиссия по правам человека,национальным отношениям и СМИ. — Еврорадио] Что в этом плохого?! Вы хотите с ним на белорусском языке разговаривать — он будет по-белорусски с вами разговаривать, очень здорово. Даша [журналистка телеканала "Мир" — Еврорадио] придет по-русски с ним поговорить — он и по-русски поговорит. Что еще нужно? 


Он относительно мягкий человек, да? Это мое мнение сейчас, почему бы его не поддержать. Ну я же не говорю кому-то:"вы идите и делайте все, чтобы он победил". Я знаю, что он и так выигрывает выборы! Почему не поддержать такого человека? И людей, которых я бы хотел видеть, власть поддерживает. Мы же не берем тех, кого, к примеру, вы не поддерживаете. Наоборот, если мы поддерживаем человека, так, чтобы оппозиция не имела к нему больших претензий, чтобы пальцем не указали".

Глава Беларуси добавил, что никакого заранее составленного и подписанного Лукашенко списка будущих депутатов Палаты представителей не существует. 

Геннадий Давыдько на сегодня является руководителем провластного общественного объединения"Белая Русь". На выборах 2016 года он попал в Совет Республики по "президентской квоте". С декабря 2010 года Давыдько возглавлял Белтелерадиокомпанию, которую сделал "идеологическим оружием" в борьбе с оппонентами белорусской власти. Ярким примером такой идеологической борьбы стал фильм" Белый легион черных душ", озвучку к которому начитывал сам Геннадий Давыдько.

С 1996 года ЕС, ОБСЕ и США не признали демократической ни одной избирательной кампании в Беларуси. Оппозиция в свою очередь утверждает, что депутатов не избирают избиратели, а назначают власти, и что список будущих кандидатов составляется заранее.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такой человек как Геннадий Давыдько, нужен в Палате представителей нового созыва — будет кому возглавить комиссию по правам человека и СМИ. Такое заявление сделал...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОБСЕ соберет информацию о вбросах бюллетеней в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика