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До мирового рекорда — 10 мячей: Криштиану Роналду забил 99-й гол за сборную Португалии

17.11.2019 20:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ворота команды Люксембурга в матче квалификации EURO'2020 (2:0), пишет «Прессбол».

34-летний нападающий отличился на 86-й минуте встречи. Это 99-й гол Роналду в составе национальной команды. Больше только у игрока сборной Ирана Али Даеи (109 мячей). Роналду осталось забить за Португалию 10 мячей для того, чтобы повторить мировой рекорд.

Криштиану провел 164-й матч за Португалию. До европейского рекорда — 12 игр, до мирового — 20 матчей.
 
 
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ворота команды Люксембурга в матче квалификации EURO'2020 (2:0), пишет «Прессбол».
 
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