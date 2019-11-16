|
Охрана внешней границы Союзного государства. Какие проблемы здесь существуют и почему? Объясняем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одна из тем, которая была затронута журналистами во время общения с Президентом, – взаимоотношения с Россией. Об отдельных аспектах (пограничных вопросах) говорили на неделе и во Дворце Независимости. Глава государства принял с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася. сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В целом, речь шла об охране внешней граница Союзного государства. В 1995 году Беларусь и Россия подписали соответствующий договор, который автоматически продляется каждые пять лет. В ноябре вновь истекает срок действия этого документа, что стало поводом проанализировать его выполнение. И, как выясняется, вопросы есть. Какие? Об этом в материале Евгения Пустового.
Одно из самых боеспособных подразделений Госпогранкомитета – ОСАМ. Под Минском граждане России устроили нарколабораторию. Обезвредили ее наши бойцы. Это лишь один из примеров сотрудничества белорусских ГПК с ФСБ России. Сотрудничество ведется в рамках договора о совместных усилиях в охране госграницы. Важному документу почти четверть века, раз в пять лет его продлевают. Теперь время ревизии договоренностей. А насколько это выгодно Беларуси?
Внутренняя граница Союзного государства (она же внешняя с Россией) самая протяженная: почти 1300 киллометров. На ее прозрачности некоторые российские граждане пытаются заработать. За три года силовики перекрыли шесть каналов незаконной миграции из России в Европу. И лишь за год задержали 1,5 транзитных наркотиков из ЕС в Россию.
Во всех случаях организаторы – граждане России. То есть белорусские пограничники спасли сотни и тысячи жизней россиян от страшной зависимости.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Надо же контролировать иностранных туристов. Абсурд, но российская сторона сама сначала выдает визы для зарубежных граждан, а затем сама же блокирует их проезд через Беларусь. Через Латвию или Украину можно, а через самую близкую во всех смыслах Беларусь – нельзя. Зачем? Неужели цель дискредитировать туристическую привлекательность Беларуси? Но это же и удар по имиджу Союзного государства. О каком союзе может идти речь, если границы убрали, а барьеры выставили?
Даже для экономических связей. Например, под Смоленском и Брянском контролируют грузовики, которые прошли контроль на общей границе со странами ЕС или Украиной. Проверяют даже граждан государств ЕАЭС. Ну, как проверяют. Тормозят трафик.
Надо простаивать. По четыре часа бывает, и по пять часов стоят.
Границы как бы не существует, нас проверяют, когда в Беларусь заезжали. Тут повторно еще раз проверяют.
На эту проблему Москве не раз указывал Минск. Наши таможенные и пограничный посты оснащены куда лучше временных российских пунктов пропуска. Белорусские процедуры и по оперативности, и по тщательности контроля являются эталонными в СНГ. Об этом сказано, но так ничего и не сделано. Как говорится, автопоезд и ныне там сутками может стоять.
Евгений Пустовой:
Андрей Щиров, начальник отделения пограничного контроля «Веселовка»:
Раньше пункт пропуска «Веселовка» ассоциировался с монументов «Три сестры», что на границе трех стран. Сейчас еще и с самым современным пограничным переходом. Камеры видеонаблюдения, системы контроля, пограничные полосы. Сейчас так укреплено выглядит практически вся граница с южной соседкой.
Евгений Пустовой:
Точная дата актуализации новой версии договора пока не названа. Белорусские пограничники свои условия подготовят оперативно, как и подобает нашим стражам границ. Затем за российской стороной – слово, которое не должно расходится с делом.
Мы не ссоримся с соседями. Наоборот, заботимся об укреплении и упрощении связей. Мы нацелены вместо безграничного контроля на безграничный союз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Одна из тем, которая была затронута журналистами во время общения с Президентом, – взаимоотношения с Россией. Об отдельных аспектах (пограничных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)