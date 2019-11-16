Избирательные участки сегодня работали с восьми утра до восьми вечера. Подробнее о том, как проходили выборы в районе, читайте на страницах «КС».
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ВЫБОРЫ-2019. КАК ГОЛОСОВАЛИ СМОЛЕВИЧАНЕ?
17.11.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Избирательные участки сегодня работали с восьми утра до восьми вечера. Подробнее о том, как проходили выборы в районе, читайте на страницах «КС».
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Избирательные участки сегодня работали с восьми утра до восьми вечера. Подробнее о том, как проходили выборы в районе, читайте на страницах «КС». Сообщение...
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