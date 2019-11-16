Татьяна Терпицкая: «Всё в наших руках»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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— В эти дни мы сами выбираем тех, кому предстоит во многом определять будущее нашей страны, а, значит, и будущее наших семей, — говорит учитель физической культуры Несвижской гимназии Татьяна Терпицкая. — Поэтому я внимательно изучила предвыборные программы кандидатов в депутаты, познакомилась с их биографиями. На мой взгляд, народный избранник должен быть инициативным и отстаивать интересы своих избирателей. Сделав свой осознанный выбор, проголосовала досрочно. Ведь считаю, что наше будущее в наших руках.

У самой же Татьяны, без преувеличения, еще и вся сила в руках. Жительница Несвижа — настоящая звезда белорусского армрестлинга. В свои 23 года она уже чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка Беларуси по армрестлингу. В ее коллекции — около пятидесяти медалей.







Пообщаться с известной спортсменкой была возможность у избирателей на Школьном участке для голосования № 3 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, что разместился в здании Несвижской гимназии. И многие несвижане, отдав свои голоса за того или иного кандидата, не спешили уходить. С неподдельным интересом они расспрашивали симпатичную чемпионку о ее тренировках и международных соревнованиях, интересовались, при каких обстоятельствах она решила всерьез заняться борьбой на руках.











Оксана ГРОХ.