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Чем запомнился шестой созыв белорусского парламента? Анализирует Юлия Огнева

17.11.2019 22:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Давайте вспомним, чем запомнился действующий – шестой по счету – созыв парламента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Депутатов выбрали 11 сентября 2016 года. Они работали чуть больше трех лет, за это время рассмотрели около 450 законопроектов. Сами народные избранники предложили шесть проектов законов, три из них были приняты. Большинство же документов инициировало правительство.

Чем запомнился шестой созыв белорусского парламента? Анализирует Юлия Огнева

Юлия Огнева, СТВ:
Из важнейших, например, изменения в Трудовой, Жилищный, Банковский и Лесной кодексы. Для экономики скорректированные законы о естественных монополиях, противодействии монополистической деятельности, госзакупках. Также депутаты еще больше защитили права потребителей: приняли новый для страны закон «О производстве и обращении органической продукции».

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Из резонансных корректировка закона о СМИ. Ею была установлена идентификация пользователей интернет-ресурсов. Также так называемый «закон об отсрочках»: теперь законно отсрочить армейскую службу можно всего раз, пока молодой человек учится в колледже или университете.

Чем запомнился шестой созыв белорусского парламента? Анализирует Юлия Огнева

Кроме того, до окончания срока своих полномочий (по закону, новый созыв должен собраться на первую сессию не позднее, чем через 30 дней после выборов), действующие народные избранники должны проголосовать по бюджету на 2020 год.

Из того, что останется, скажем так, в наследство избираемому сегодня созыву – несколько ключевых законопроектов, в том числе о приватизации, об инвестициях, о рекламе, о местном управлении и самоуправлении, изменения в Избирательный кодекс. В общем, работа предстоит серьезная.

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Люди в материале: Юлия Огнева
 
 
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Новости Беларуси. Давайте вспомним, чем запомнился действующий – шестой по счету – созыв парламента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Депутатов выбрали 11...
 
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