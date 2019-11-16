|
«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наши корреспонденты весь день работали на избирательных участках в регионах и готовы рассказать, как там прошел основной день голосования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Добриян, корреспондент:
Это отразилось на общей атмосфере происходящего: приподнятого настроения на избирательных участках в сельской местности никто не скрывал.
Мария Безлюдько, жительница агрогородка Мичуринская:
Агрогородок Мичуринская – родина знаменитого не только в Беларуси овощного бренда «Брилево». Передовики одного из крупнейших в стране овощеводческих предприятий и на избирательном участке среди первых. Интересно, что голосуют сельчане, не скрывая свой выбор. Большинство избирателей бюллетени опускали в урну в открытом виде.
Людмила Кошевенко, жительница агрогородка Мичуринская:
Работы у комиссии хватает. Этот сельский участок по количеству избирателей фору может дать многим городским. Несмотря на близость областного центра, население агрогородка постоянно растет: за 10 лет мичуринцев стало на 400 человек больше. Сегодня здесь голосуют 2082 человека.
Александр Сапроненко, председатель участковой избирательной комиссии:
Те, кто пришел на участок сегодня, проголосовав, уходить не спешили. Хорошее настроение поддерживали коллективы местного Дома культуры.
Александр Добриян:
Кристина, а что думают об этом женщины, которые буквально накануне выборов стали матерями?
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Для семьи брестчанки Елены Колодицы ребенок стал первым и долгожданным. Анастасия – так назвали девочку – оказалась нетерпеливой и появилась на свет раньше срока. Выборы застали Елену прямо в родильном доме.
Растет у нас будущий депутат, потому что просыпается первой, будит тут всех. Очень громкая и очень настойчивая девочка у нас, так что, думаю, будет депутатом.
Один из закрытых участков разместился в Брестском областном роддоме. На нем голосуют только женщины – 264 избирательницы. По особым медицинским показаниям этот процесс для новоиспеченных мам проходит прямо в палатах.
Елена Колодица:
Диана Пунько:
Кристина Протосовицкая:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси
Новости Беларуси. Наши корреспонденты весь день работали на избирательных участках в регионах и готовы рассказать, как там прошел основной день голосования,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)