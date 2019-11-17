ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евгений Осинцев: «В Беларуси реально четыре команды, которые могут конкурировать с российскими»

17.11.2019 23:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мини-футбольный клуб «Столица» победил команду «Минск» в матче очередного тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. На двоих команды забили 12 мячей. Больше постарались гости. В ворота оппонента они отправили 8 голов. «Сотлица» сильнее – 8:4. Следующая неделя пройдет под знаком футбола в залах. Наш клуб «Столица» сам сыграет, а заодно и примет групповой этап Лиги чемпионов.

Эту тему обсудим с нашим гостем. Это Евгений Осинцев, главный тренер команды «Столица».

Евгений Осинцев: «В Беларуси реально четыре команды, которые могут конкурировать с российскими»

Кристина Момот, ведущая СТВ:
Евгений Николаевич, волнение перед предстоящими матчами ощущаете?

Евгений Осинцев, главный тренер МФК «Столица»:
Конечно, волнение присутствует. Но когда начнутся игры, это все уйдет, будет рабочий режим. Это как в любом профессиональном спорте, наверное.

Евгений Осинцев: аутсайдер или «Барселона», ты должен выходить и выкладываться

Виталий Гурков, ведущий СТВ:
У нас в группе испанская «Барселона», чешская «Спарта», украинский «Херсон» и, собственно говоря, мы. Три команды, примерно равные по классу. Безоговорочный фаворит – «Барса». Что чувствует тренер, которому предстоит выводить свою команду против такого сильного соперника?

«Играть с каждой командой, выходить с максимальным настроем, с максимальным желанием и доказывать свою состоятельность»

Евгений Осинцев: «В Беларуси реально четыре команды, которые могут конкурировать с российскими»

Евгений Осинцев:
Здесь, конечно же, «Херсон» и «Спарту» нельзя сбрасывать со счетов. Это очень хорошие европейские команды, они очень хорошо укрепились в межсезонье. Но, конечно же, фаворит – это «Барселона». Это одна из сильнейших команд в мире, на данный момент там собраны самые лучшие и элитные игроки. Но у нас задача – играть с каждой командой, выходить с максимальным настроем, с максимальным желанием и доказывать свою состоятельность. У нас, может быть, нет звезд в команде. Но наша задача – сделать команду-звезду.

Кристина Момот:
Буквально накануне вы провели матч чемпионата Беларуси. По статистике, в любом другом виде спорта любой другой тренер, скорее всего, просил бы о переносе игры. Ну потому, чтобы не получить новых травм, чтобы залечить старые травмы, чтобы отдохнуть хорошо и подготовиться. А вы так не сделали. Почему вы решили сыграть с «Минском»?

«В каждом матче задача одна – максимальная самоотдача и победа»

Евгений Осинцев:
У нас были достаточно серьезные сборы, достаточно серьезная подготовка, ребята готовы, я думаю, что у нас никаких проблем не возникнет. «Минск» – это как один из этапов подготовки к основному раунду. Плюс мы так все распланировали, нагрузку, что играли в три четверки с «Минском», и ребята не так сильно устали. Ну а то, что выходить и каждую игру выкладываться надо, мы стараемся этого принципа придерживаться с любой командой. Лига чемпионов, чемпионат Беларуси, Кубок Беларуси, в Балтийской лиге мы выступаем тоже. В каждом матче задача одна – максимальная самоотдача и победа.

Евгений Осинцев: «В Беларуси реально четыре команды, которые могут конкурировать с российскими»

Виталий Гурков:
Все-таки групповой этап Лиги чемпионов. Давайте откровенно: какой бы результат вас устроил?

Евгений Осинцев:
Результат один – это проход в «Финал четырех», поэтому даже перед началом сезона мы поставили перед собой такую цель и планомерно движемся в этом направлении.

О тренировочном процессе клуба «Столица»: «Он максимально подведен к профессиональному, примерно соответствует российскому»

Виталий Гурков:
Евгений Николаевич, до работы с клубом «Столица» у вас был опыт работы в России. Есть ли какие-то особенности работы и вообще, оцените общее состояние мини-футбола белорусского и российского?

Евгений Осинцев:
Достаточно давно работал в России. Там, конечно же, по уровню профессионализма, может быть, команды более подготовленные. В плане инфраструктуры, организации может быть получше.

Но сейчас, работая в «Столице», у меня нет никакого дискомфорта. Руководство клуба создает для все условия для того, что я хотел. И, в принципе, на данный момент наш тренировочный процесс меня устраивает. Он максимально подведен к профессиональному, примерно соответствует российскому.

Евгений Осинцев: «В Беларуси реально четыре команды, которые могут конкурировать с российскими»

«Моя задача основная – выйти с командой на новый хороший уровень»

Виталий Гурков:
Приглашая вас на должность ведущего специалиста, мотив клуба для меня абсолютно ясен. У вас есть определенный опыт работы, есть имя. А что вас привлекло в «Столице»? И видите ли возможность вывести эту команду на новый уровень?

Евгений Осинцев:
Я надеюсь, и моя задача основная – выйти с командой на новый хороший уровень. Здесь, еще раз говорю, руководство делает все условия для того, чтобы это произошло. И команда, в принципе, адекватно реагирует на все мои требования, на все мои начинания. Ну а то, что привлекло? Это, конечно же, то, что команда будет играть в Лиге чемпионов. Это, безусловно, очень хороший стимул для меня как для тренера. Это самореализация. Я хочу дальше развиваться, дальше прогрессировать. И здесь для меня – открытая площадка.

«В Беларуси реально четыре команды, которые могут конкурировать с российскими командами»

Евгений Осинцев: «В Беларуси реально четыре команды, которые могут конкурировать с российскими»

Кристина Момот:
Многие белорусские клубы во многих видах спорта играют в российских лигах. Допустим, «Динамо» – в КХЛ, «Цмокі» – в Лиге ВТБ. А вот если бы «Столица играла в российской лиге, на что она могла бы рассчитывать?»

Евгений Осинцев:
Если бы два чемпионата объединились, да еще и Казахстан туда привлечь, это была бы одна из мощных лиг. В Беларуси реально четыре команды, которые могут конкурировать с российскими командами. Да, может быть бороться не за чемпионство сразу, но за попадание в зону плей-офф эти команды вполне могут рассчитывать. Поэтому если бы кто-то занялся этим вопросом и объединил бы это все – было бы здорово. И популяризация нашего вида спорта во всех странах постсоветсткого пространства – это очень здорово.

Люди в материале: Евгений Осинцев, Виталий Гурков, ​​​​​​​Кристина Момот
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Мини-футбольный клуб «Столица» победил команду «Минск» в матче очередного тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ....
 
Новости дня
Новости разные
 
Общение Президента Беларуси с журналистами 17 ноября. Все темы в одном материале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика