Общение Президента Беларуси с журналистами 17 ноября. Все темы в одном материале

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 ноября на участке № 506 Старовиленского избирательного округа Центрального района Минска проголосовал Президент. По данному округу на этих выборах баллотировались шесть кандидатов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





Молодцы, молодцы!









После того, как Александр Лукашенко сделал свой выбор, он по традиции пообщался с журналистами – как белорусскими, так и зарубежными.





Главу государства буквально засыпали вопросами (задали почти два десятка), и ни один не остался без внимания. Большинство касалось парламентских выборов и даже личного выбора Президента.

Как это было, предлагаем посмотреть в видеоматериале .

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