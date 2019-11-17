﻿ Муж и жена из Минска умерли после отдыха в Египте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Муж и жена из Минска умерли после отдыха в Египте

17.11.2019 23:28 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Супруги из Минска Анатолий и Елена отдыхали в отеле Shаrm Reef 4* в Шарм-эль-Шейхе, там они съели неизвестную рыбу и умерли – муж еще в Египте, а жена – уже дома, пишет TUT.by.

По словам сына супругов, мать позвонила ему 24 октября и рассказала, что отец умер. Она прилетела домой, но испытывала большую слабость: трудно было подняться на 4 этаж в квартиру. Сыну она рассказала, что месте с мужем накануне они ели рыбу в отеле. На табличке не был указан вид рыбы, просто подписано «Fish». Туристы питались только в отеле по системе «все включено».
 
Супруги почувствовали себя плохо и сообщили об этом врачам. Ночью мужу сильно заболел живот и трудно было дышать, его отвезли в больницу, но через 20 минут он умер от внезапной остановки сердца.
 
Жена уехала в Минск в тяжелом состоянии, но на родине ей стало еще хуже, было затруднено дыхание. Белорусские медики определили, что это отравление, а не инфекция. В больнице у женщины началась полиорганная недостаточность: сначала отказали почки, затем печень, а после отключился костный мозг.
 
Проводить пересадку органов было невозможно, поскольку пациентка была слишком слаба. По словам врачей, с таким случаем они столкнулись впервые, однако сделали все возможное, чтобы помочь пострадавшей. До сих пор не установлено, чем именно отравилась пара – токсическими веществами или тяжелыми металлами. Анатолию было 56 лет, Елене – 54.
 
По словам сына, мать успела ему рассказать, что в этом же отеле отравилась еще одна пара. Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели семейной пары. Расследование по делу о смерти Анатолия началось, когда его жена была еще жива и доступна контакту — но никто из правоохранительных органов к ней не приходил и не взял ее показания.

Департамент по туризму Беларуси порекомендовал турфирмам не направлять белорусских туристов в отель Shаrm Reef 4*.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супруги из Минска Анатолий и Елена отдыхали в отеле Shаrm Reef 4* в Шарм-эль-Шейхе, там они съели неизвестную рыбу и умерли – муж еще в Египте, а жена – уже дома, пишет
 
Новости дня
Новости разные
 
«Неделя спорта» за 17.11.2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика