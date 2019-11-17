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ТОП-3 качества, которые сделают ребенка успешным

17.11.2019 23:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Высокий уровень IQ ребенка не влияет на его финансовое благополучие во взрослой жизни. Интеллект и талант не сделают его успешным. Главные роли играют совсем другие качества, говорят ученые.

Экономист Джеймс Хекман доказал, что ни врожденные способности, ни генетическая наследственность не гарантируют ребенку успехов в жизни. По мнению ученого, наиболее важные факторы – настойчивость, старание и высокие социальные навыки. Родители же больше внимания уделяют школьным отметкам.

Высокая социальная позиция

Согласно исследованиям ученых из США (штат Пенсильвания) общительные дети намного чаще добиваются успеха, чем замкнутые. К 25 годам они уже имеют высшее образование и хорошую работу, не имеют проблем с законом, избегают конфликтов и становятся полезными другим людям.

Книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей» стала бестселлером. В ней автор доказал, что главным в общении становится умение выслушать собеседника и постараться его понять. Кови считает это умение практически самым важным в жизни любого человека. Он говорит, что мы тратим годы на то, чтобы научиться писать, читать, говорить, но не умеем слушать.

Настойчивость в достижении цели

По мнению психолога и профессора Анжелы Дакворт, главным качеством, приводящим к успеху, выступает настойчивость в достижении цели. Дакворт и ее группа исследователей несколько лет изучали поведение людей разных профессий и видов занятий – военных кадетов, менеджеров, учителей. Наиболее успешными оказались те, кто показал твердость характера и упрямо добивался целей.

Креативное мышление

«Успешный человек – всегда потрясающий художник своего воображения. Воображение гораздо важнее знания, ибо знание ограничено, а воображение – беспредельно», – сказал Альберт Эйнштейн.

Благодаря живому воображению человек находит выходы из нестандартных сложных ситуаций, что становится важным шагом к успеху. Креативное мышление помогает в поисках желаемой работы, не позволяет оставаться на месте, побуждая идти вперед. Таким людям просто скучно жить без новых достижений.

Интересные способы, с помощью которых можно позитивно повлиять на развитие ребенка в пути к успешности, рассказывает сайт https://smartum.by/.

Вообще же отношение к жизни и уверенность в себе формируется у маленького человека с 4 до 8 лет. Именно в это время нужно успеть показать и разъяснить самое главное – как побеждать и не отступать. Так что успешность и характер ребенка во взрослой жизни в большой степени зависит от родителей. Ведь они служат ему примером с того самого дня, как он родился. Если отец рассказывает сыну, что такое хорошо и что такое плохо, и при этом ковыряется в носу, ребенок запомнит только то, что он ковырялся в носу.

 
 
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Высокий уровень IQ ребенка не влияет на его финансовое благополучие во взрослой жизни. Интеллект и талант не сделают его успешным. Главные роли играют совсем другие...
 
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