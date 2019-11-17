﻿ Избиратель попросил ЦИК отменить штраф за парковку в неположенном месте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Избиратель попросил ЦИК отменить штраф за парковку в неположенном месте

17.11.2019 23:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председатель ЦИК Лидия Ермошина рассказала журналистам о курьезных жалобах и ситуациях на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Одна из жалоб поступила от молодого человека, голосующего впервые. "ГАИ оштрафовала его за то, что он поставил машину в неположенном месте. Он считает, что Центральная комиссия должна принять меры к отмене штрафа, поскольку ехал на выборы", - поделилась Лидия Ермошина.
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель ЦИК Лидия Ермошина рассказала журналистам о курьезных жалобах и ситуациях на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва, передает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Общение Президента Беларуси с журналистами 17 ноября. Все темы в одном материале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика