|
Избиратель попросил ЦИК отменить штраф за парковку в неположенном месте
Источник материала: Партизан
Председатель ЦИК Лидия Ермошина рассказала журналистам о курьезных жалобах и ситуациях на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва, передает корреспондент
Одна из жалоб поступила от молодого человека, голосующего впервые. "ГАИ оштрафовала его за то, что он поставил машину в неположенном месте. Он считает, что Центральная комиссия должна принять меры к отмене штрафа, поскольку ехал на выборы", - поделилась Лидия Ермошина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель ЦИК Лидия Ермошина рассказала журналистам о курьезных жалобах и ситуациях на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва, передает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)