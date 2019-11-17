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Неожиданная смена фаворита в Орше: у "основного кандидата" инсульт?

17.11.2019 22:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По крайней мере, на данный момент информация поступает именно такая.

Неожиданная смена фаворита в Орше: у "основного кандидата" инсульт?
Виталий Васюков
Согласно данным, которые поступили с ряда участков округа №26 провластный ставленник, бывший депутат Виталий Чудович не станет новым депутатом - его обошёл кандидат Виталий Васюков, сообщает сайт Orsha.eu.

Это очень неожиданно, учитывая, что выборы в Беларуси не вполне прозрачные, а избирательные комиссии по Оршанскому району были сформированы практически без представителей демократических организаций. Правда, по 26-му округу и не осталось ни одного демократа среди кандидатов - все кто был более-менее независимым были исключены из выборов на этапе регистрации. Складывалось впечатление, что на 26-ом округе при отсутствии демократов комиссии могут реально подсчитать голоса и выборы будут честными. Правда, в честности подсчета голосов у наблюдателей-правозащитников, всё равно были сомнения из-за явно завышенной явки избирателей.

В преддверии выборов местные независимые наблюдатели называли Чудовича главным провластным кандидатом, который и должен был победить на выборах. При этом его явный дублером считался Василий Дымков. А вот роль руководителя одного из филиалов "Беларусбанка" Виталия Васюкова, выдвинутого не своим трудовым коллективом, а коллективом Легмаша, оставалась непонятной. Но, похоже, пешка выходит в дамки.

По тем данным, которые поступают с избирательных участков, именно Васюков и побеждает на выборах по 26-му округу. Причем, с существенным отрывом. 


Интересно, что "выборный сюрприз" совпал с неофициальной информацией об инсульте у действующего депутата Чудовича. "Возможно, такая смена фаворита связана с внезапной болезнью. Хотя может быть болезнь как раз стала результатом смены фаворита - в данном случае можно только строить предположения", -- пишет сайт Orsha.eu. 

Оршанские журналисты свидетельствуют, что Васюков вёл очень слабую избирательную кампанию и вряд ли мог запомниться избирателям. С другой стороны, если подсчет голосов был реально честным, то его победа может быть объяснена просто в связи с первым местом в списке кандидатов. В ситуации, когда избиратели не знают ни одного кандидата (а избирательная кампания по этому округу была отнюдь не яркая), то люди могли просто голосовать за первую фамилию в списке.

Но скажем правду, Васюков также выдвигался с помощью административного ресурса, соответственно при поддержке властей. Поэтому и голосовать в парламенте он будет точно так же, как и голосовал бы Чудович и для рядового оршанца ничего принципиально не изменится. 
 
 
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