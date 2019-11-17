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За требование пересчитать голоса на участке — протокол за хулиганство
Источник материала: Партизан
Кампании
Также известно, что задержан кандидат в депутаты по этому округу Стас Шашок. Маркелова и Шашка везут в РОВД. Известно, что Маркелова и Шашка задержали за то, что они, обнаружив фальсификацию на участке, требовали пересчета голосов.
Они находятся в Московском РУВД.
На видео c участка видно, что Маркелов требует от комиссии пересчета голосов. На участке также присутствуют сотрудники милиции и Департамента охраны МВД.
— Я добиваюсь, чтобы при вас произошел пересчет голосов, — заявил сотруднику департамента охраны Маркелов. — Я своими глазами видел, как несколько сотен человек голосовали за Шашка, а комиссия написала [в протоколе] 42. Пускай пересчитывают голоса, я своими глазами видел, сколько там голосов за Стаса.
— В данный момент вы устроили скандал, — говорит активисту милиционер. — Вы можете потом обжаловать [результаты].
— Понимаете, они написали за меня 46 человек, но за меня голосовало все мое общежитие! Это, конечно, больше 46 человек, — говорит милиционеру Станислав Шашок.
— Давайте добьемся пересчета голосов, — еще раз повторяет Маркелов милиционеру.
— Я похож на Конституционный суд? — спрашивает у него сотрудник МВД. — Пойдемте. Вы отказываетесь пройти в машину?
— Я не отказываюсь, я хочу добиться честных выборов, — говорит активист, и в этот момент милиционер заламывает ему руки.
Станислав Шашок — активист «Молодежного блока», выдвигался в депутаты по 99-му Юго-Западному округу Минска.
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Кампании "Правозащитники за свободные выборы» стало известно, что на одном из избирательных участков Юго-Западного избирательного округа № 99 задержан активист...
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