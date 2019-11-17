За требование пересчитать голоса на участке — протокол за хулиганство

Также известно, что задержан кандидат в депутаты по этому округу Стас Шашок. Маркелова и Шашка везут в РОВД. Известно, что Маркелова и Шашка задержали за то, что они, обнаружив фальсификацию на участке, требовали пересчета голосов.

Они находятся в Московском РУВД.

На видео c участка видно, что Маркелов требует от комиссии пересчета голосов. На участке также присутствуют сотрудники милиции и Департамента охраны МВД.





— Я добиваюсь, чтобы при вас произошел пересчет голосов, — заявил сотруднику департамента охраны Маркелов. — Я своими глазами видел, как несколько сотен человек голосовали за Шашка, а комиссия написала [в протоколе] 42. Пускай пересчитывают голоса, я своими глазами видел, сколько там голосов за Стаса.





— В данный момент вы устроили скандал, — говорит активисту милиционер. — Вы можете потом обжаловать [результаты].









— Понимаете, они написали за меня 46 человек, но за меня голосовало все мое общежитие! Это, конечно, больше 46 человек, — говорит милиционеру Станислав Шашок.





— Давайте добьемся пересчета голосов, — еще раз повторяет Маркелов милиционеру.





— Я похож на Конституционный суд? — спрашивает у него сотрудник МВД. — Пойдемте. Вы отказываетесь пройти в машину?





— Я не отказываюсь, я хочу добиться честных выборов, — говорит активист, и в этот момент милиционер заламывает ему руки.



