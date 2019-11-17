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Валерий Воронецкий проанонсировал фото свою победу на выборах
Источник материала: Партизан
Дипломат и действующий депутат Валерий Воронецкий в своем Фейсбук утверждает, что подсчет голосов на участках его округа был открытым. Фото, видимо, должно иллюстрировать безсловную и безоговорочную победу Воронецкого на выборах.
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Дипломат и действующий депутат Валерий Воронецкий в своем Фейсбук утверждает, что подсчет голосов на участках его округа был открытым. Фото, видимо, должно...
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