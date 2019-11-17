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Валерий Воронецкий проанонсировал фото свою победу на выборах

17.11.2019 22:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дипломат и действующий депутат Валерий Воронецкий в своем Фейсбук утверждает, что подсчет голосов на участках его округа был открытым. Фото, видимо, должно иллюстрировать безсловную и безоговорочную победу Воронецкого на выборах.
 
 
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Дипломат и действующий депутат Валерий Воронецкий в своем Фейсбук утверждает, что подсчет голосов на участках его округа был открытым. Фото, видимо, должно...
 
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