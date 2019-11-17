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Кандидат «Говори правду» побеждает в основной день голосования, но досрочное голосование совсем не такое. Так бывает?

17.11.2019 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в депутаты от кампании «Говори правду» Николай Лысенков сообщил в Фейсбук об электоральной аномалии, которая произошла в Столбцовском избирательном округе.





Здесь Лысенков уверенно побеждает в основной день голосования по большинству участков. Но досрочное голосование дает прямо противоположный результат – 95% за начальника местной милиции. Социологи говорят, что такого не может быть в принципе. Однако на белорусских выборах бывает всё.  

Напомним, именно по этому округу в предыдущем созыве Палаты представителей депутатом была глава Таварыства беларускай мовы Елена Анисим.  
 
 
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Кандидат в депутаты от кампании «Говори правду» Николай Лысенков сообщил в Фейсбук об электоральной аномалии, которая произошла в Столбцовском избирательном...
 
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