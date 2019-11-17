Кандидат «Говори правду» побеждает в основной день голосования, но досрочное голосование совсем не такое. Так бывает?

















Здесь Лысенков уверенно побеждает в основной день голосования по большинству участков. Но досрочное голосование дает прямо противоположный результат – 95% за начальника местной милиции. Социологи говорят, что такого не может быть в принципе. Однако на белорусских выборах бывает всё.





Напомним, именно по этому округу в предыдущем созыве Палаты представителей депутатом была глава Таварыства беларускай мовы Елена Анисим.