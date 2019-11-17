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Милиция вывела кандидата в депутаты с избирательного участка

17.11.2019 21:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об инциденте сообщает кампания независимого наблюдения за выборами "Право выбора".

Кандидат в депутаты, лидер Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов решил посмотреть, как считают голоса на самом проблемном участке Коласовского избирательного округа №106 - участке №536. Именно на этом участке произошло массовое удаление наблюдателей кампании "Право выбора", а одного из них, Игоря Кибальчича, вчера милиция даже забирала на медицинское освидетельствование.

"Милиция вывела меня из участка. Не реагировал на замечания председателя, грубил ей и наблюдателям, пытался подойти к столу с бюллетенями", -- с горькой иронией назвал Игорь Борисов причину удаления.
 
 
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Об инциденте сообщает кампания независимого наблюдения за выборами "Право выбора".
 
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