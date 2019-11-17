ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предварительная явка на парламентских выборах в Беларуси составила 77,22%

17.11.2019 23:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Центризбирком опубликовал предварительные данные по явке избирателей на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва, которые прошли в Беларуси 17 ноября 2019 года.

Данные за 20:00. В Брестской области проголосовали 79,34 % избирателей от общего числа включенных в списки, в Витебской – 82,09 %, в Гомельской – 81,38 %, в Гродненской – 78,69 %, в Минской – 78,95 %, в Могилевской – 82,3 %. В Минске явка составила 63,26 %.

Как сообщает БелТА, опираясь на данные ЦИК, выборы состоялись по всем 110 округам Беларуси. Избирательные участки закончили свою работу в 20:00, сейчас идет подсчет голосов.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Центризбирком опубликовал предварительные данные по явке избирателей на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва, которые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Шпаковский: «Кампания прошла достаточно спокойно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика