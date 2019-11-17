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Игорь Ляшенко: если в парламент седьмого созыва придут люди с обновлёнными знаниями, будет ещё лучше
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Депутатов Палаты представителей выбирали 17 ноября по всей стране – от маленьких деревень до областных центров и Минска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наша коллега Анастасия Корниенко весь день наведывалась на самые разные избирательные участки Минска, чтобы убедиться, насколько важен каждый голос и что праздник действительно удался.
С домочадцами на участок пришел сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. От работы будущего парламента ждет прежде всего взаимодействия между ветвями власти.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Вице-премьер Игорь Ляшенко, получив бюллетень, тщательно вчитывался в фамилии. Признается: в его выборе главный критерий – профессионализм. В работе парламента шестого созыва 250 нормативных правовых актов. 130 из них интегрируют Беларусь в международные правовые системы. Впереди – большой фронт работ.
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
С самого утра также проголосовали спикеры обеих палат парламента. В этот день на свой избирательный участок пришла и Наталья Кочанова.
За одного из шести кандидатов на участке № 507 проголосовал председатель Миноблисполкома.
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
«Безразличию в день выборов не место». С таким слоганом пришел на свой участок председатель Федерации профсоюзов.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы наблюдаем с первого дня досрочного голосования. Наблюдаем, естественно, и сегодня. Самое главное, что выборы, по мнению наших наблюдателей национальных от профсоюзов, проходят свободно. Выборы хорошо организованы. Системных каких-то нарушений законодательства нет.
В полдень наша съемочная группа застала на избирательном участке и директора Купаловского театра Павла Латушко.
Павел Латушко, директор Национального академического театра имени Янки Купалы:
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Игорь Ляшенко: если в парламент седьмого созыва придут люди с обновлёнными знаниями, будет ещё лучше
Новости Беларуси. Депутатов Палаты представителей выбирали 17 ноября по всей стране – от маленьких деревень до областных центров и Минска, сообщили в программе...
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