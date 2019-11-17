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Барановичские автомобилисты посетили места ДТП, где погибли люди, и почтили память жертв аварий
18.11.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
17 ноября – День памяти жертв, погибших в авариях. Члены автосообщества Drive2ru Барановичи посетили места резонансных ДТП в Барановичах, возложили цветы, зажгли лампадки и почтили память каждого из погибших минутой молчания.
Жители Барановичей в День памяти жертв, погибших в ДТП, посетили места, где произошли аварии. Фото предоставлено участниками автосообщества
Автомобилисты побывали на улице Пролетарской, где
Фото предоставлено участниками автосообщества Drive2.ru
Фото предоставлено участниками автосообщества Drive2.ru
Фото предоставлено участниками автосообщества Drive2.ru
Фото предоставлено участниками автосообщества Drive2.ru
Далее автомобилисты направились на улицу Машерова, где 14 апреля 2015 года автомобиль «Опель Вектра» опрокинулся и врезался в дерево. 27-летний водитель не справился с управлением. В результате ДТП 25-летнего пассажира с заднего сиденья выбросило из салона и придавило автомобилем.
Фото предоставлено участниками автосообщества Drive2.ru
Фото предоставлено участниками автосообщества Drive2.ru
– Цель акции – напомнить водителям о внимательности на дорогах и соблюдении правил дорожного движения, – сказал Intex-press один из организаторов автосообщества Drive2.ru Барановичи Сергей Бут-Гусаим. – Также мы постарались разобраться в этих ДТП, понять ошибки, которые совершили водители в данных случаях.
Фото предоставлено участниками автосообщества Drive2.ru
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных аварий отмечается с 2005 года каждое третье воскресенье ноября.
Фото предоставлено участниками автосообщества Drive2.ru
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17 ноября – День памяти жертв, погибших в авариях. Члены автосообщества Drive2ru Барановичи посетили места резонансных ДТП в Барановичах, возложили цветы, зажгли...
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