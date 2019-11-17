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Барановичские автомобилисты посетили места ДТП, где погибли люди, и почтили память жертв аварий

18.11.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

17 ноября – День памяти жертв, погибших в авариях. Члены автосообщества Drive2ru Барановичи посетили места резонансных ДТП в Барановичах, возложили цветы, зажгли лампадки и почтили память каждого из погибших минутой молчания.

Барановичские автомобилисты посетили места ДТП, где погибли люди, и почтили память жертв аварий

Жители Барановичей в День памяти жертв, погибших в ДТП, посетили места, где произошли аварии. Фото предоставлено участниками автосообщества

Автомобилисты побывали на улице Пролетарской, где 7 июля 2015 года в ДТП погиб мотоциклист. Затем приехали на улицу Кирова, где в аварии погибла 13-летняя жительница ЛяховичейДТП произошло 22 июля на пешеходном переходе около магазина «Евроопт».

Барановичские автомобилисты посетили места ДТП, где погибли люди, и почтили память жертв аварий

Фото предоставлено участниками автосообщества Drive2.ru

Барановичские автомобилисты посетили места ДТП, где погибли люди, и почтили память жертв аварий

Фото предоставлено участниками автосообщества Drive2.ru

Барановичские автомобилисты посетили места ДТП, где погибли люди, и почтили память жертв аварий

Фото предоставлено участниками автосообщества Drive2.ru

Барановичские автомобилисты посетили места ДТП, где погибли люди, и почтили память жертв аварий

Фото предоставлено участниками автосообщества Drive2.ru

Далее автомобилисты направились на улицу Машерова, где 14 апреля 2015 года автомобиль «Опель Вектра» опрокинулся и врезался в дерево. 27-летний водитель не справился с управлением. В результате ДТП 25-летнего пассажира с заднего сиденья выбросило из салона и придавило автомобилем.

Барановичские автомобилисты посетили места ДТП, где погибли люди, и почтили память жертв аварий

Фото предоставлено участниками автосообщества Drive2.ru

Барановичские автомобилисты посетили места ДТП, где погибли люди, и почтили память жертв аварий

Фото предоставлено участниками автосообщества Drive2.ru

– Цель акции – напомнить водителям о внимательности на дорогах и соблюдении правил дорожного движения, – сказал Intex-press один из организаторов автосообщества Drive2.ru Барановичи Сергей Бут-Гусаим. – Также мы постарались разобраться в этих ДТП, понять ошибки, которые совершили водители в данных случаях.

Барановичские автомобилисты посетили места ДТП, где погибли люди, и почтили память жертв аварий

Фото предоставлено участниками автосообщества Drive2.ru

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных аварий отмечается с 2005 года каждое третье воскресенье ноября.

Барановичские автомобилисты посетили места ДТП, где погибли люди, и почтили память жертв аварий

Фото предоставлено участниками автосообщества Drive2.ru

 
 
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  17 ноября – День памяти жертв, погибших в авариях. Члены автосообщества Drive2ru Барановичи посетили места резонансных ДТП в Барановичах, возложили цветы, зажгли...
 
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