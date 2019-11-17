В «Калiдоре» на Островского открылась экспозиция Веры Ерёмовой «Покажи мне Австралию»

Источник материала: Виртуальный Брест

Новое арт-пространство и новая фотовыставка. 17 ноября в «Калiдоре» на Островского, 12 открылась экспозиция брестского фотографа Веры Ерёмовой «Покажи мне Австралию».





На выставке порядка 20 фотографий формата 30х40 см. Конечно же, зритель узнает Австралию по могучему океану, великолепным песчаным пляжам, милым кенгурятам, великолепному Сиднейскому театру.





Но Вера сфотографировала и затянутые дымкой горизонты, фантастические изумрудно-голубые долины в окружении каменных пиков, добралась на самой высокой точки страны на горе Костющко, заглянула в гости к рептилиям и паукам.





- Когда вы едете в Автралию, не нужно думать, что ядовитые пауки и змеи ждут вас на каждом шагу. Более вероятно, что вы увидите их в террариуме.