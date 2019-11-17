«Примете – спасибо, нет – потерпим». Лукашенко прорубил окно в Европу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Дело президента со времен Петра I – прорубить окно туда, куда мы считаем нужным» – с такими словами белорусский президент в начале этой недели отправился в Австрию. К слову, это первый визит Александра Лукашенко в Европу за последние три года. Перед его началом ни одна крупная австрийская газета не рассказала о прилете белорусского лидера, зато после посыпалось: «Прорыв Лукашенко на Западе», «Имиджевый триумф», «Исторический визит». Все подробности у корреспондента «МИР 24» Дарьи Харьковой.

Гимн Беларуси еще никогда не звучал в Австрии на таком уровне. Александр Лукашенко дважды бывал в Вене , но те визиты носили неофициальный характер. Сегодня все на высшем уровне: оркестр, гимны и рота почетного караула. Белорусского гостя австрийский президент Александр Ван дер Беллен принимает в своей резиденции. Когда-то она принадлежала одной из могущественных монарших династий Габсбургам. Переговоры прошли в одном из 2,5 тысяч залов, причем не самом просторном. Но этого оказалось достаточно, чтобы найти общий язык. Обсуждали международную безопасность, вопросы экологии и сотрудничество Беларуси с ЕС.

«Мы ценим ваш интерес к углублению отношений и хотели бы сказать, что это взаимно. Мы будем оставаться в контакте. И это будет не последний визит в Австрию и Беларусь», – подчеркнул Александр Ван дер Беллен.

Австрия входит в Евросоюз и не входит в НАТО. Во внешней политике стремится сохранять нейтралитет. Австрийские власти охотно общаются с коллегами из стран Содружества. В Вену недавно прилетал Ильхам Алиев, Никол Пашинян, а российский лидер даже гулял на свадьбе австрийского министра иностранных дел Карин Кнайссль. В Вене Лукашенко доказал: слухи об изоляции Беларуси преувеличены, а он готов отвечать на любые вопросы, в том числе об авторитарности власти и ущемлении прав человека.

«Прежде чем давать оценки, мой совет: приезжайте в Беларусь, походите и посмотрите. Мы абсолютно открытая страна. Смею заверить – больше, чем вы. Порядка 90 государств имеют возможность без виз – граждане этих государств – въезжать в авторитарную, как вы сказали, Беларусь. Мы абсолютно открыты для всех», – заверил Александр Лукашенко.

Спросили и президента об отмене смертной казни и вступлении Беларуси в Совет Европы. «Референдум ввел смертную казнь в Беларуси и только референдум может ее отменить. Мы в этом направлении двигаемся. Я много деталей и подробностей мог бы вам рассказать, потому что все указы подобного рода последней инстанции приходится подписывать мне. Я бы много мог вам рассказать, но это, наверное, не место. Что касается Совета Европы и нашего членства: примете – спасибо, нет – потерпим», – сказал белорусский лидер.

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Иногда, чтобы что-то успеть, надо не спешить – эту народную мудрость журналисты вспомнили во время встречи Лукашенко и спикера австрийского парламента Вольфганга Соботка. После операций на коленных суставах австриец с трудом ходит, но обещает, что поправится и посоревнуется в скорости. Вместе с Соботкой Лукашенко открывал в Вене бизнес-форум. На площадке – представители более 200 австрийских компаний. Австрия – второй по величине после России – инвестор в белорусскую экономику.

Деревообрабатывающий завод в Могилевской области, который построили австрийцы, выпускает легкие и прочные плиты для стен, кровли и пола. Австрийцам же принадлежит основной пакет акций крупного белорусского банка и крупнейший сотовый оператор. Кстати, именно австрийцы помогут белорусам с внедрением связи в формате 5G. Честным бизнесменам в Беларуси всегда рады.

«Если вы, придя к нам с инвестициями, будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, вы всегда будете моими людьми, моими гражданами, и я вас буду поддерживать всячески, даже вооруженным путем. Я это сказал абсолютно искренне», – сказал Лукашенко.

Товарооборот между Австрией и Беларусью Лукашенко назвал позорным. Речь идет о 200 млн долларов, этого недостаточно. Президент поставил цель наторговать на миллиард.