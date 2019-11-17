Источник материала: Новости Волковыска

Волковысский райисполком своим решением установил на 2020 год нанимателям района броню для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, а также родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, и направленных по судебному постановлению в органы по труду, занятости и социальной защите для трудоустройства.

Всего в списке 45 организаций, предприятий и учреждений района, которые обязаны принять на работу 449 граждан указанных в перечне категорий.

Среди них 8 детей-сирот, 35 родителей в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающие детей-инвалидов, 33 инвалида, 81 освобожденных из мест лишения свободы, 60 впервые ищущих работу в возрасте до 21 года, 24 лица предпенсионного возраста, 3 ветерана боевых действий на территории других государств, 89 уволенных с военной службы, из МВД, СК, ГКСЭ, органов финансовых расследований КГК, МЧС в связи с окончанием срочной службы, ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников по состоянию здоровья или другим уважительным причинам без права на пенсию, 4 уволенных с альтернативной службы в связи с окончанием срока службы, 4 эвакуированных, отселенных, самостоятельно выехавших с территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на ЧАЭС и 108 обязанных лиц.