Политический перфоманс «Выборы в Палату»

Кампания «парламентские выборы» прошла, как административно-политические, информационные маневры Вертикали накануне гораздо более значимых событий – президентской кампании и референдума об изменении Конституции.





Первое. Верхи могут. В этом нет сомнений. Жёстко отвернуть головы повыворачивать руки – людей в форме для выполнения такого рода распоряжений хватает. Нет ни одного случая отказа выполнять такие приказы. Значит, верхушка номенклатурно-силовой вертикали за одно с А. Лукашенко. У неё есть деньги, статус, прокуратура, суды и молчаливое одобрение миллионов беларусов. Раз даже в социальных сетях, на интернет площадках сторонники политических перемен не могут консолидироваться, значить, верхи и Лукашенко едины. Номенклатурно-силовые кланы работают на сохранение своего монопольного статуса бесконтрольно распоряжаться огромными ресурсами и активами страны. Все они вне зависимости от текущих, рабочих противоречий (между МВД/СК/КГБ, Минпромом/Минсельхозпродом/Минфином, между облисполкомами/Совмином/Нацбанком) едины в своём категорическом неприятии конкуренции. Теоретической, идейной, ресурсной и сетевой. А. Лукашенко, как глава политической монополии субъекта «Республика Беларусь» полностью устраивает Верхи. Да, иногда случаются коррупционные посадки и громкие увольнения. Да, регулярны разносы под камеры ТВ, но А. Лукашенко за 25 лет не сдал ни одного из тех, кто составляет сердцевины его команды. Стрелочники, даже на высоких должностях, не в счёт.









Второе. Низы ещё могут. Могут и терпят, терпят и бурчат. Сквозь пальцы смотрят на широкомасштабный обман/махинации/манипуляции при проведении кампании «выборов», при подсчёте голосов. Члены избирательных комиссий – это ведь не марсиане или привезённые к нам для организации политических кампаний китайцы/арабы/кубинцы. Это наши соседи, одноклассники, родственники или члены рабочих коллективом. Круговая порука всех сцепила намертво.





Страх на пару с апатией, политических невежеством, экономическим инфантилизмом, злорадным «а вот нечего вам, умникам, незалежникам, подпрыгивать и выпендриваться, прагматическим «всё равно я/мои дети отсюда уедем» создал гремучую/дремучую смесь электората. Он без труда сгоняется на досрочное «голосование» в количестве 35 – 40% от всех избирателей. Он соглашается с назначением в избирательные комиссии заведомо запрограммированных на нужный для топ-Вертикали результат. Он не видит проблем в том, что официальные СМИ продолжают его зомбировать за его же деньги и ресурсы. Он почему-то продолжает смотреть зомбоящик, который травит его сознание и знание.





Он растерянно отвечает: «Если не Лукашен и его Вертикаль, то кто?» Он оценивает уровень демократии и свободы наличием товаров в магазинах, своевременностью выплаты зарплаты, дешёвым алкоголем/сигаретами, возможностью иногда шопиться за границей и участвовать в «серой» экономике.





Третье. Россия ещё за одно с Лукашенко. Скандалы, ссоры и перепалки в отношении формата участия Беларуси в проектах «Союзное государство» и «ЕАЭС» - это одно. Другое – политическая поддержка сути и природы белорусского режима – сильно централизованной, авторитарной власти во главе с изученным вдоль и поперёк российскими спецслужбами и Кремлём А. Лукашенко. Для российского руководства белорусский президент, как комплексный субъект, гораздо лучше, чем новые политики, новые политические силы, которые допущены в систему принятия решений. Не дай Бог, появится демократия, плюрализм, свободный рынок и ориентация на реальную диверсификацию политики и экономики. Тут возможности для силовых, олигархических схем будет гораздо меньше. Поэтому наблюдатели от СНГ не нашли никаких нарушений, а главными здесь являются как раз представители Москвы. Если что-то и поменяется в отношении Москвы к Беларуси, то это будет на президентских выборах. Раскрывать свои карты во время назначения членов бутафорского, ничтожного в политическом плане органа госуправления (это относится к ПП НС и не должно обижать отдельных членов его семи созывов) Кремль явно не собирался. Главное для него, безусловно, президентские «выборы», которые, скорее всего, состоятся в пик отпусков и летнего hakuta matata, в августе 2020 года.









Четвёртое. Запад всё больше на стороне А. Лукашенко. Realpolitik рулит. Про ценности демократии и свободы говорят между прочим, языком формальных деклараций, в кулуарах международных форумов и конференций, на закрытых дипломатических тусовках. Официальный Минск на йоту не поменял свой политический режим, а получил десятки встреч с представителями законодательной, исполнительной власти большой части Евросоюза. Посол США возвращается, что интерпретируется, как дипломатическая победа А. Лукашенко. Президент Беларуси уже прорубил окно в ЕС. Скоро будет рубить дверь. Официальный Минск успешно работает с темой «Европейская безопасность», получая высокий уровень встреч и поддержки на Западе.





Все они готовы работать и работают с А. Лукашенко, который, с их точки зрения, предсказуемый гарант независимости проекта «Республика Беларусь», по крайней мере, формальной. Все они убеждены или делают вид, что Лукашенко не пускает Путина в Беларусь, тем самым ограничивая маневры России в отношении Украины.





ЕБРР, который вроде бы за демократию и рыночные отношения (так написано в его уставе), давно работает с белорусским госсектором, довольствуешь бесконечными переговорами о приватизации вместо самой приватизации. К тому же, ЕБРР на фоне острого дефицита частных зарубежных инвесторов, неплохо здесь зарабатывает. Всемирный банк тоже успешно реализует проекты почти на $2 млрд. МФК, ООН, вот уже Европейский инвестиционный банк не испытывают угрызения совести в связи с природой белорусской политической властью. В списке условий МВФ по кредитованию Беларуси также нет пункта «демократически избранные органы законодательной власти» и «рыночная экономика».





Позиция этих международных структур прагматична, цинична и отражает природу нынешнего Запада: «Если вам, самим беларусам, это не надо (это – политическая, гражданская, экономическая свобода), то мы будет иметь дело с теми, кто де-факто и де-юре управляет страной». Типа «У вас свободы нет, мы знаем, но вы держитесь».





Пятое. Оппозиция стара, разрозненна, деморализована и ленива. Продолжает работать от случая к случаю. В ней продолжают оставаться «токсичные» субъекты, которые многие годы доказывали свою профнепригодность в приобретении народного доверия.





Политические кампании «чтобы поговорить с людьми, «чтобы заявить, что мы есть, и кто мы есть» - это никакая не альтернатива ежедневной, незаметной, часто неблагодарной работе в течение 4 – 5 лет между «выборами» - за сердца, души и мозги людей. А этим в Беларуси занимаются единицы. Своего Зеленского у нас нет. Время и возможности политической ниши Валенсы, Саакашвили, Гавела тоже ушло.





Без революции идей, отношения, в первую очередь, к экономике, к собственности, земле, предпринимательству, без получения глубокого недоверия подавляющего большинства населения к белорусскому Левиафану, оппозиционность – это либо диссидентство, либо старые ненависти/обиды, либо просто коммерческое освоение крох ресурсов от сочувствующих с Запада некоторым личностям в белорусской политической оппозиции.





Да, есть несколько десятков молодых храбрых, честных ребят с горящими глазами. Они открывают для себя суть и природу политической власти в Беларуси через участие в политической кампании. Мол, старики из оппозиции не могли, потому что не умели, а мы молодые, можем, потому что у нас сил и энергии больше. После каждой кампании львиная доля такой молодёжи предпочитала продолжить борьбу – читай учёбу/работу за рубежом, вливаясь в более чем миллионную белорусскую диаспору, которая считает адекватной борьбой демонстрацию по праздникам бело-красно-белых флагов и информационную кампанию с красной нитью сквозь все материалы «Лукашенко – диктатор». Если за 25 лет это на белорусских стейкхолдеров системы/модели это не подействовало, то почему это подействует на беларусов сейчас?





Молодёжь, гражданские активисты с их горящими глазами, современным взглядом на мир могли бы резко активизировать людей через социальные сети, Youtube, через популяризацию идей свободы, частной собственности и капитализма. Если бы умные, интересные, раскрывающие правду о сути белорусской модели материалы получали такое же количество лайков/перепостов/комментов, т. е. миллионы, как ножки/попки/сплетни/ньюзы/клипы, всякой попсы, вот тогда бы следующие политические кампании в Беларуси проходили бы иначе.









А так в Беларуси всё по-старому. Никаких новостей. Где вы видели вполне ещё здорового, крепкого, окружённого большой семьёй авторитарного лидера, который бы сам, добровольно, без значимого давления и принуждения со стороны основным участников процесса, поделился бы властью? Такого не бывает.





Самым значимым моментом ушедшей кампании «парламентские выборы» было, безусловно, высказывание А. Лукашенко в последний день голосования. Речь зашла о России и о проекте «Союзное государство»: «Когда ты вступаешь в какое-то объединение, рассчитываешь, что с каждым месяцем, с каждым годом будет лучше. А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз?»





Опускаясь ситуативно и единоразово до вокабуляра главы страны можно так подвести рождение ПП НС № 7:





На хрена А. Лукашенко настоящий парламент, если на него нет реального спроса ни у верхов, ни у низов, ни у Запада, ни у России?





На хрена А. Лукашенко конкуренты по политическому популизму, социализму и реализации схем распределения благ среди номенклатурно-силовых кланов, если у него здесь всё схвачено и работает?





На хрена А. Лукашенко думать про творческую, умную, честную молодёжь, если это долгосрочная стратегия развития страны, а он хронический тактик?





На хрена А. Лукашенко политические реформы, если его главный враг – экономика, а вот к экономическим реформам ПП НС как раз никакого отношения не имела и иметь не будет.





Одно совершенно явно. Политическая кампания «президентские выборы» будет интереснее и напряжённее. Её результат тоже вполне предсказуем, если, конечно, отношения основных вышеуказанных стейкхолдеров внешней и внутренней политики Беларуси не изменится.