Савиных, Ананич, Гайдукевич, Василевич стали депутатами

Интересно, что ради мандата Ананич с выборов пришлось сняться начальнику Борисовского горрайотдела МЧС Владимиру Пикузе, устранив тем самым конкуренцию между провластными кандидатами.

Депутатом также стал лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич. Он так истово хвалил нынешнюю власть, что заслужил мандат. Мандат получила и фаворитка Лукашенко -- Мисс Беларуси Мария Василевич.





Глава ЦИК сообщила, что в парламент прошли ряд депутатов прошлого созыва: Валерий Воронецкий, Анна Старовойтова, Людмила Кононович. Также депутатом избран заместитель главы администрации президента Валерий Мацкевич (кто бы сомневался, как говорится).