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Савиных, Ананич, Гайдукевич, Василевич стали депутатами
Источник материала: Партизан
Андрей Савиных, ранее занимавший пост посла Беларуси в Турции, и экс-министр информации Лилия Ананич избраны депутатами Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Об этом на ночном брифинге журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.
Интересно, что ради мандата Ананич с выборов пришлось сняться начальнику Борисовского горрайотдела МЧС Владимиру Пикузе, устранив тем самым конкуренцию между провластными кандидатами.
Депутатом также стал лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич. Он так истово хвалил нынешнюю власть, что заслужил мандат. Мандат получила и фаворитка Лукашенко -- Мисс Беларуси Мария Василевич.
Глава ЦИК сообщила, что в парламент прошли ряд депутатов прошлого созыва: Валерий Воронецкий, Анна Старовойтова, Людмила Кононович. Также депутатом избран заместитель главы администрации президента Валерий Мацкевич (кто бы сомневался, как говорится).
Следующий брифинг Лидии Ермошиной пройдет в понедельник в 10 утра. К этому времени список депутатов должен быть известен. Похоже, что ожидания оптимистов не оправдались и в следующем созыве Палаты представителей нелояльных депутатов не будет вообще. По крайней мере, на данный момент ни от одной из оппозиционных сил сведений о возможном мандате для своих выдвиженцев не поступало.
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Андрей Савиных, ранее занимавший пост посла Беларуси в Турции, и экс-министр информации Лилия Ананич избраны депутатами Палаты представителей Национального...
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