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Лидия Ермошина: рабочий день ЦИК закончится к утру

18.11.2019 00:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В интервью ОНТ председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина призналась, что отдохнуть после прошедших выборов получится только в начале декабря.

Лидия Ермошина рассказала, что в течение всей ночи  после выборов в Центризбиркоме продолжится работа – сотрудники ЦИК будут собирать информацию от избирательных комиссий, если она еще не поступит полностью. 

«Я думаю, что он закончится к утру, к тому моменту, когда явимся уже мы все на работу. Отдохнув», – отметила Лидия Ермошина.

Глава ЦИК призналась, что отправляла сотрудников на участки на машинах, чтобы те успели проголосовать.

«Вы знаете, я сегодня сотрудников отпускала на машинах голосовать, потому что в отличие от начальства, они так много работали, что не смогли проголосовать досрочно. Просто-напросто в 19 часов у меня еще половина коллектива не приняла участие в голосовании – стыдно сказать», – рассказала Лидия Ермошина.

Глава ЦИК также призналась, что отдохнуть от прошедших выборов удастся только после того, как будут проведены первые установочные сессии – после 6 декабря. 
 
 
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В интервью ОНТ председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина призналась, что отдохнуть после прошедших выборов получится только в начале...
 
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