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Лидия Ермошина: рабочий день ЦИК закончится к утру
Источник материала: Партизан
В интервью
Лидия Ермошина рассказала, что в течение всей ночи после выборов в Центризбиркоме продолжится работа – сотрудники ЦИК будут собирать информацию от избирательных комиссий, если она еще не поступит полностью.
«Я думаю, что он закончится к утру, к тому моменту, когда явимся уже мы все на работу. Отдохнув», – отметила Лидия Ермошина.
Глава ЦИК призналась, что отправляла сотрудников на участки на машинах, чтобы те успели проголосовать.
«Вы знаете, я сегодня сотрудников отпускала на машинах голосовать, потому что в отличие от начальства, они так много работали, что не смогли проголосовать досрочно. Просто-напросто в 19 часов у меня еще половина коллектива не приняла участие в голосовании – стыдно сказать», – рассказала Лидия Ермошина.
Глава ЦИК также призналась, что отдохнуть от прошедших выборов удастся только после того, как будут проведены первые установочные сессии – после 6 декабря.
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В интервью ОНТ председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина призналась, что отдохнуть после прошедших выборов получится только в начале...
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