Как в Беларуси устроили профанацию с производством высокотехнологичной техники

Источник материала: Ежедневник





В середины 2019 года Беларусь стала производителем целого ряда высокотехнологического оборудования. Без каких-либо разработок, без строительства новых заводов и даже без инвестиций. И вместо получения прибыли страна ежемесячно несет огромные убытки.

За последнее несколько месяцев Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) выдала множество сертификатов продукции собственного производства ряду белорусских компаний, подтвердив производство в Беларуси разного рода технически-сложного оборудования. Например, медицинского, телекоммуникационного, электротехнического, компьютерного и другого. Никакого криминала, все в рамках закона, хотя ничего из перечисленного в Беларуси на самом деле не производится. По сути, сегодня сертификат собственного производства в Беларуси можно получить на все что угодно. При желании, можно выйти на госзакупки хоть с электромобилем Tesla, вполне легально подтвердив, что это продукция собственного производства, получить право на применение преференциальной поправки и даже продать его дороже на 25%. Главное знать, как это сделать, используя даже не лазейку, а широко открытое окно белорусского законодательства. Вокруг него уже начал организовываться новый белорусский бизнес.

Пока потери белорусского бюджета, по оценке реальных производителей, оцениваются в несколько сотен тысяч долларов, но процесс лишь начал набирать обороты и скоро грозит подобрать под себя все госзакупки высокотехнологичного оборудования. Самое удивительное, что о проблеме знают в правительстве, в профильных министерствах, в БелТПП, но они почему-то не спешат принимать какие-то меры. Впрочем, обо всем по порядку.

Профанация хорошей идеи

В Беларуси за последние годы уже было несколько скандалов, связанных с якобы налаженным на территории страны производством компьютерных мониторов . На самом деле в страну много лет поставлялись мониторы известных мировых производителей, на которых просто переклеивались ярлыки. При этом фальшивые белорусские производители, при помощи сертификата собственного производства, с легкостью побеждали во всех тендерах, использую ту самую преференциальную поправку. Никакие обращения в правоохранительные органы не помогали, так как именно они являлись главными закупщиками, переплачивая за якобы белорусскую продукцию миллионы. Только когда благодаря независимым СМИ (государственные тему обходили) ситуация получила широкую огласку, лавочку прикрыли. Хорошей идеей стало создание Белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень», чтобы любой мировой производитель высокотехнологичной техники и оборудования мог открыть в Беларуси уже реальное производство. Для этого, казалось бы, созданы все условия, в том числе и предоставлены беспрецедентные льготы. Одновременно БелТПП и правительство прикрыли лазейки, позволяющие получить сертификат собственного производства недобросовестным поставщикам.

Вроде все сделано правильно, идея с парком вообще замечательная. Но в 2019 году вдруг принимается несколько нормативных актов, которые в корне меняют ситуацию и вместо лазейки для различного рода махинаторов открывают большое окно.

Речь в первую очередь идет о постановлении Совета министров №395 от 15 июня 2019 года, которое установило новые правила получения преференциальных поправок при участии в государственных закупках. Постановление вступило в силу с 1 июля.

Документом установлено право участника госзакупки на получение преференциальной поправки в размере 15% и 25%. С первой все нормально. Разработчики документа будто специально сделали здесь все грамотно, чтобы никто не вникал в суть получения второй поправки.

Так, преференциальная поправка в размере 15% предоставляется для товаров, происходящих из Республики Беларуси (при предоставлении документа о происхождении товара), и из стран, которым в Беларуси предоставлен национальный режим (опять же при предоставлении документа о происхождении товара).

Преференциальная поправка в размере 25% предоставляется для тех же товаров, но только для организаций, где списочная численность инвалидов составляет не менее 50% от общей списочной численности. И не важно, на полную ставку, на полставки, на год или на более короткий срок. Соответствующая справка предоставляется по состоянию за 5 дней до подачи документов на аукцион. Вроде все нормально и правильно – почему же не помочь инвалидам. Но вот только здесь уже, чтобы получить префпоправку, нужен не сертификат происхождения, а почему-то сертификат продукции собственного производства. А это уже совсем другое дело.

Чтобы получить документ о происхождении товара, нужно реально подтвердить, что у тебя есть производство, где выпускается указанный товар, а также выполняется ряд критериев. Получение указанного документа практически невозможно для махинаторов, так как он выдается «в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года». Выдача указанного документа жестко контролируется не только на национальном уровне.

А вот сертификат продукции собственного производства можно получить на все что угодно, даже вообще не имея никакого производства. Вот один из таких сертификатов, выданный после вступления в силу указанного постановления.

















Мы специально стерли все идентификационные данные, чтобы нас опять не обвинили в участии в конкурентной борьбе. Ведь суть не в названиях компаний, а в документе. Согласно ему, сегодня в Беларуси, например, в д.Большое Стиклево ( есть и в поселке Тарасово, и в Боровой) находится производство, якобы отечественного компьютерного оборудования: ПЭВМ, серверов, ноутбуков, моноблоков, аппаратно-программных комплексов. При этом в их состав включены устройства импортного происхождения: клавиатуры, манипуляторы типа «мышь», сетевые фильтры, акустические системы, веб-камеры, микрофоны, мониторы, многофункциональные устройства, принтеры, маршрутизаторы, точки доступа, источники бесперебойного питания и много чего другого. Практически все, что может поставляться с ПЭВМ. И это не шутка и не афера, все законно и подтверждено соответствующими документами, хотя реально никакого производства указанного оборудования там нет. Как нет и соблюдения требований к продукции собственного производства, установленных в Положении об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного производства. Примечательно, что в последние месяцы имеет место тенденция небывалого расширения количества «инвалидских» организаций. Ведь никто не запрещает инвалиду «работать» в двух или трех организациях.

По сути, теперь Беларуси не нужны инвестиции, не нужно открывать в «Великом камне» производства современной техники – она все равно не выдержит конкуренции вот с таким «производством», для которого не нужно инвестиций, производственных площадей и тем более каких-то высокотехнологичных разработок. Все создается на раз-два, с минимумом затрат и с невероятно большой отдачей, учитывая преференциальную поправку в 25%, которая резидентам «Великого камня» и не снилась.

Как создать высокотехнологичное производство почти без затрат

Компьютеры (системные блоки) и моноблоки действительно собираются в Беларуси и уже давно. Этим в стране может заниматься практически любой человек, кто разбирается в компьютерном железе, а таких в Беларуси огромное количество. Купил корпус с блоком питания, материнскую плату, процессор, память, видеокарту и все остальное что нужно, собрал, установил ПО - и вот тебе готовый системный блок.

Все прекрасно это знают, как и то, что на производство системных блоков и моноблоков ранее также выдавались сертификаты продукции собственного производства. Да, белорусского там ничего нет, но собирают «железо» все же в Беларуси. Преференциальная поправка в 15% на такой сертификат и раньше давалась, только ей почти никто не пользовался. Ведь мало кто из госорганизаций покупал просто системных блок. Как правило, покупали все сразу, весь набор компьютерного оборудования, которое уже никак нельзя было назвать произведенным в Беларуси. До недавнего времени. В 2019 году ситуация резко изменилась. И дело не только в упомянутом выше постановлении Совмина №395. За полгода до него было принято другое постановление Совмина №57 от 28.01.2019 года, которое будто специально, с дальним прицелом под будущее постановление №395, изменило порядок отнесения товаров к продукции собственного производства. В итоге, отнести к продукции собственного производства стало возможно не только системный блок, но и практически все комплектующие изделия и узлы, которые могут подключаться к ПЭВМ (указаны выше). Но при условии, что в себестоимости всей продукции они не превышают 15%. При этом заявителю для получения сертификата фактически достаточно лишь предоставить расчет о соблюдении такого критерия. И вот что получилось в результате.

Собираем единицу продукции «Машина вычислительная электронная персональная» и включаем туда все, что только может закупаться в тендерах: МФУ, сканер, принтер, компьютерную клавиатуру, мышь, монитор, акустическую систему и т.д. и т.п. В расчете, предоставляемом в БелТПП, указываем, что системный блок стоит 3 тыс. рублей, МФУ 100 рублей, бесперебойник - 50 рублей, акустическая система 20 рублей, ну и так далее. Главное, чтобы комплектующие к системному блоку не превысили 450 рублей (те самые 15%). И не важно, что системный блок на самом деле стоит 1000 рублей, а цена комплектующих занижена в разы. Цены все равно никто не проверяет, поскольку это привилегия «производителя» устанавливать цены. Самое удивительное, что в сертификате даже не указываются характеристики МФУ, ИБП, акустической системы, принтера… Поэтому, если объявляется тендер на закупку МФУ стоимостью в 2 тыс. рублей, то вполне можно заявиться на него с МФУ Xerox B1025, предоставить сертификат собственного производства получить преференциальную поправку, победить и продать на 25% дороже – за 2500 рублей. Тендерная комиссия ведь не проверяет, как получался сертификат, и какая цена указывалась в расчете.

Безграничные возможности

Постановления №395 и №57 открыли безграничные возможности для различного рода махинаций. Зачем заводу БелДжи создавать свой электромобиль, когда все можно сделать значительно проще. Можно, например, зарегистрировать в БелТПП сертификат продукции собственного производства на электромобиль, создав всего лишь электрозарядную станцию, а в качестве комплектующих к ней указав электромобиль Tesla. Цену станции указать 1 млн рублей, а электромобиля 100 тыс. рублей – и дело в шляпе. Создаешь отдельную компанию «БелДжи-Инв», со штатом в 10 человек (где 5 - инвалиды), заявляешь ее производителем, получаешь сертификат продукции собственного производства и давишь конкурентов на тендерах электромобилем Tesla со своей преференциальной поправкой в 25%. Мы, конечно, утрируем, но все же законодательство и правоприменительная практика это позволяет сделать.

Аналогично можно, например, сделать сертификат собственного производства на компьютерный томограф, там ведь тоже есть в составе ЭВМ. Если ты уже собираешь ЭВМ, указываешь все остальное в качестве комплектующих к нему, расписываешь в нужном соотношении цены (благо цена ЭВМ может быть хоть несколько миллионов), и становишься белорусским производителем компьютерного томографа со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Кому и зачем это нужно

Очень сомнительно, что кто-то случайно указал в постановлениях Совмина разные документы на получение преференциальной поправки в 15% и 25%, да еще заранее под это позаботился о новых условиях получения сертификата собственного производства. Таких совпадений в природе не бывает. Ведь что получилось в итоге.

Если ты реальный белорусский производитель, вложил в создание и развитие производства миллионы, у тебя работают тысячи человек. Ты даже теоретически не можешь набрать в штат 50% инвалидов. Поэтому ты, в лучшем случае, можешь рассчитывать лишь на поправку в 15%, если выйдешь на госзакупки и если сумеешь получить сертификат происхождения. А получить его очень непросто, особенно, если у тебя много импортных комплектующих.

Но если ты производитель фальшивый, у тебя нет никакого производства, то ты без особых затрат можешь создать «производственную» компанию со штатом в 5 человек (трое из которых будут инвалидами), получить сертификат собственного производства на ходовой в госзакупках товар и с поправкой в 25% на голом месте зарабатывать огромные деньги. Тем более, что для инвалидских организаций еще и серьезные налоговые льготы предусмотрены. А еще более парадоксальной выглядит ситуация, когда такие, с позволения сказать «производители», побеждают в госзакупках на несколько сотен единиц товара и на внушительные суммы. В качестве подтверждения на сайте www.goszakupki.by можно найти примеры таких закупок, проведенных Минской центральной таможней, МНС и другими государственными заказчиками. Сегодня, практически в 99% госзакупок побеждают так называемые «инвалидские организации». Редко сами. Чаще через своих партнеров – компании их контролирующие. Про проблему необоснованного посредничества сказано много. И здесь она актуальна и имеет место.

Так, на примере производства компьютерного оборудования можно сделать вывод о том, что эта отрасль серьезно заболела и нуждается в оперативном «хирургическом» вмешательстве со стороны государства.

В данной ситуации, по меньшей мере, необъяснимой, выглядит позиция стороннего наблюдателя, занятая МАРТом и БелТПП, которые, на удивление, не предпринимают решительных и действенных мер по отстаиванию государственных интересов при проведении госзакупок, по предотвращению, по сути дела, узаконенных и необоснованных переплат за товар (в том числе и импортного происхождения), его необоснованную «классификацию» как собственного (отечественного) производства, по недопущению нерационального расходования бюджетных средств, по извращению хорошей идеи социальной поддержки инвалидов, по криминализации бизнеса…

Если бы для таких организаций также сделали требование предъявлять сертификат происхождения, то и вопросов бы не было. Нет ничего плохого в том, что государство поддерживает национальное производство, где трудятся инвалиды. Но в данном случае все сделано так, чтобы не инвалидов поддерживать, а недобросовестный бизнес, который только и ждал, когда для него распахнут окно безграничных возможностей. При этом высосанные из бюджета деньги идут вовсе не на поддержку инвалидов, а в совсем другие карманы. Мы проверили несколько таких организаций и выяснили, что инвалиды там числятся только формально.

По данным «Ежедневника», схема уже начала активно использоваться на тендерах при закупках компьютерной техники, медицинского и строительного оборудования. Потери бюджета от закупок якобы белорусских товаров уже исчисляются несколькими сотнями тысяч рублей, но это только начало. Рынок уже начал перестраиваться в пользу так называемых инвалидских организаций, якобы занимающихся в Беларуси производством высокотехнологичной техники. Если срочно не принять соответствующие меры, потери белорусского государства, в том числе и имиджевые начнут расти немыслимыми темпами.