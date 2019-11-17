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Депутатом по Слуцкому округу повторно избрана Валентина Ражанец
18.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина на пресс-конференции ночью 18 ноября озвучила фамилии некоторых депутатов, избранных в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Вскоре эти данные были
Согласно результатам предварительного подсчёта голосов, от Слуцкого избирательного округа №67 в парламент прошла действующий депутат Валентина Ражанец.
Также в выборах победили действующие депутаты Валентина Курсевич, Игорь Марзалюк, Людмила Кананович, Татьяна Сайганова, Анна Старовойтова, глава минской ячейки БРСМ Сергей Клишевич, судья Верховного суда Светлана Любецкая, председатель Минского городского совета депутатов Василий Панасюк, Тенгиз Думбадзе, бывший замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич и мисс Беларусь Мария Василевич.
— Избрана Мария Василевич, наша прыгажуня, — сказала Ермошина.
Кроме этого в парламенте седьмого созыва будет работать экс-министр информации Лилия Ананич, дипломаты Андрей Савиных, Валерий Воронецкий, глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.
— Фигуры остальных надо изучать, — добавила глава ЦИК,
Ранее глава ЦИК заявила, что явка на выборах составила 77,22%, в Минской области - 78,95%. Наиболее высокая активность избирателей столичного региона отмечена в Слуцком и Копыльском районах,
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Глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина на пресс-конференции ночью 18 ноября озвучила фамилии некоторых депутатов, избранных в Палату...
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