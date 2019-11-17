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Депутатом по Слуцкому округу повторно избрана Валентина Ражанец

18.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина на пресс-конференции ночью 18 ноября озвучила фамилии некоторых депутатов, избранных в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Вскоре эти данные были опубликованы на сайте ЦИК.

Согласно результатам предварительного подсчёта голосов, от Слуцкого избирательного округа №67 в парламент прошла действующий депутат Валентина Ражанец.

  • Валентина Витальевна Ражанец родилась в Слуцке в 1964 году, окончила Белорусский государственный университет имени В. И. Ленина по специальности журналист.
  • Работала художественным руководителем Слуцкого районного дома культуры; учителем белорусского языка и литературы СШ № 12 г. Слуцка; корректором редакции Любанской районной газеты «Будаўнік камунізму»; заведующим сельскохозяйственным, агропромышленным отделом, ответственным секретарем редакции газеты «Слуцкі край»; редактором телепрограммы «Слуцк ТВ» открытого акционерного общества «СлуцкОблГарант»; главным редактором государственного учреждения «Редакция газеты «Слуцкий край» и программы радиовещания «Вести Слутчины».
  • В сентябре 2016 года Ражанец была выбрана депутатом Палаты представителей от Слуцкого округа, в 2019 году возглавила Постоянную комиссию Парламента по правам человека.
  • Замужем. Имеет двоих детей.

Депутатом по Слуцкому округу повторно избрана Валентина Ражанец

Также в выборах победили действующие депутаты Валентина Курсевич, Игорь Марзалюк, Людмила Кананович, Татьяна Сайганова, Анна Старовойтова, глава минской ячейки БРСМ Сергей Клишевич, судья Верховного суда Светлана Любецкая, председатель Минского городского совета депутатов Василий Панасюк, Тенгиз Думбадзе, бывший замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич и  мисс Беларусь Мария Василевич.

— Избрана Мария Василевич, наша прыгажуня, —  сказала Ермошина.

Кроме этого в парламенте седьмого созыва будет работать экс-министр информации Лилия Ананич, дипломаты Андрей Савиных, Валерий Воронецкий, глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

— Фигуры остальных надо изучать, — добавила глава ЦИК, передаёт TUT.BY.

Ранее глава ЦИК заявила, что явка на выборах составила 77,22%, в Минской области - 78,95%. Наиболее высокая активность избирателей столичного региона отмечена в Слуцком и Копыльском районах, пишет СБ Беларусь Сегодня.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина на пресс-конференции ночью 18 ноября озвучила фамилии некоторых депутатов, избранных в Палату...
 
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