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Как понять, что вам звонит не банк, а мошенник. 5 простых, но важных советов

18.11.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Никогда еще мошенники не атаковали владельцев «пластика», как в последнее время. Мы уже писали, что только в Минске милиция принимает по 5−6 заявлений о воровстве денег с карточек. Сайты банков пестрят правилами безопасности, о схемах работы злоумышленников рассказали недавно в оперативно-аналитическом центре при президенте. FINANCE.TUT.BY изучил советы банкиров и правоохранителей и собрал их в короткую, но важную памятку.

1. Звонят из банка? Положите трубку!


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В ситуации, когда самый излюбленный способ работы мошенников, — звонок от имени якобы сотрудника банка, лучше вообще не вступать в такие разговоры. К сожалению, злоумышленники сейчас активно пользуются IP-телефонией. Это позволяет использовать номера, которые похожи на номера банков с официальных сайтов. Иногда эти номера и вовсе могут совпадать!

Нет, мы не призываем вас прятаться от кого-то, ведь звонить вам действительно могут настоящие работники банка и действительно по важным вопросам. Но ничего страшного не произойдет, если вы лишний раз подстрахуетесь. Уточните фамилию сотрудника, завершите разговор и сами позвоните в свой банк.

Важно! Ни в коем случае не перезванивайте на тот номер, с которого вам поступил звонок. Сами же при звонке в банк набирайте номер, который указан на сайте банка.

2. Что банк знает про вас и без звонка


фото: pixaby.com

Сотрудник банка и без звонка должен знать:

  • вашу фамилию;
  • паспортные данные;
  • и то, какие карты у вас оформлены;
  • сколько денег осталось у вас на карте.

Если кто-то по телефону начинает спрашивать у вас что-то подобное, смело завершайте разговор и сообщайте о подозрительном звонке в банк.

3. Что никогда не нужно говорить даже сотруднику банка


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Есть информация, которую должны знать только вы. Банки никогда не звонят сами и не спрашивают по телефону у клиентов:

  • полный номер карточки;
  • сроке ее действия;
  • CVC/CVV;
  • логин и пароль к интернет-банкингу;
  • кодовое слово, код из СМС-сообщения.

Важно! Подобные сведения банк может спросить только в том случае, если клиент позвонил сам. Если вам позвонили и просят сказать что-то из выше перечисленного — перед вами, скорее всего, мошенник.

4. «С вашей картой проблема». Говорите, что придете в банк лично


фото с сайта: pixabay.com

Даже то, что о мошенниках говорят и пишут, они научились применять в свою пользу. Популярная схема — напугать владельца карточки. Вот такие вариации могут быть использованы:

  • «С вашей картой происходят какие-то мошеннические транзакции»;
  • «С вашего счета уже списали деньги, а чтобы спасти то, что осталось (кстати, а сколько у вас там было денег-то?), надо все перевести на временный счет»;
  • «На ваше имя поступила заявка на кредит, нужны ваши данные, чтобы отменить»;
  • «Скажите срочно пароль, а не то заблокируем карточку».

При этом, звонить вам могут как «сотрудника банка», так и каких-то технических отделов и даже Нацбанка.

Важно! Если с вашей картой действительно какие-то проблемы, то банк может сам ее заблокировать (такие случаи были, например, когда резко менялась география совершения операций по карте). Но в любом случае — все подобные вопросы нужно решать в отделении банка, а не по телефону.

5. Не переходите по ссылкам в сообщениях о призах и выигрышах


Изображение: Paul Hanaoka / unsplash.com

Еще одна уловка мошенников — рассылать СМС или сообщения в соцсетях со ссылками, перейдя по которым, вы сами установите на смартфон или ноутбук вредоносное ПО для воровства персональной информации.

В ОАЦ предупреждают, что внешне такие лже-сообщения очень похожи на реальные сообщения от банков, госорганов, операторов связи или известных магазинов. Сложность еще и в том, что злоумышленники обычно используют сервисы по сокращению интернет-ссылок и выявить подвох гораздо сложнее.

Важно! Если вы получили сообщение о выигрыше, прежде чем переходить по ссылке, узнайте, действительно ли был такой розыгрыш. Например, были случаи, когда клиентам одного из банков обещали подарки к 100-летию банка, которое будет только в 2022 году.

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Теги: Минск
 
 
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Никогда еще мошенники не атаковали владельцев «пластика», как сейчас. Запомните эти советы и расскажите о них друзьям и родным.
 
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