|
«Плесень нужно убирать обязательно». Как правильно «засиликонить» ванну. Советы сантехника
Источник материала: Tut.by
Высокая влажность и тепло — лучшая среда для развития плесневых и грибковых микроорганизмов. Идеальное место в квартире для этого — ванная комната. Если отбросить запущенные случаи, когда плесень покрывает практически все поверхности помещения, то чаще всего плесневые очаги локализованы в межплиточных швах и на стыке стены и ванны (душевой или умывальника). Что с этим делать? Сантехники говорят однозначно — удалять плесень вместе со старой фугой и герметиком. Рассказываем, как это сделать самостоятельно, а потом все аккуратно засиликонить.
Убираем плесень из швов плитки
Специалист по сантехническим работам Виталий Дзюба говорит, что если в швах между плиткой поселилась плесень, то их лучше полностью очистить от старой затирки. Работа достаточно утомительная, но выполнить ее придется, если вы решились избавиться от плесени раз и навсегда.
На новые швы между плитками надо нанести специальную грунтовку с антигрибковыми добавками (Ceresit CT 99). После этого швы заполняем фугой с антигрибковыми добавками.
Кстати, при устройстве душевых поддонов и стен из плитки в душевых сантехники и плиточники советуют специальную эпоксидную фугу.
Виталий также объяснил, как избежать в будущем проблем со швами, которые нужно герметизировать.
— Обычно укладывают плитку на стену, а потом приставляют к ней ванну. Лучше делать по-другому — сначала выставить, подключить и зафиксировать ванну. Только после этого — плитка. Фактически ванну встраивают. Плитка заходит на бортик ванны, но не упирается в него, а «висит» с зазором в несколько миллиметров. Зазор впоследствии заполняется герметиком и/или влагостойкой фугой (лучше эпоксидной). Далее место стыка можно оформить специальным керамическим бордюром или пластиковым уголком.
Как убрать старый герметик из шва?
Силиконовый герметик механическим способом тоже удалить не так то просто — он крепко прилипает к поверхности, эластичен. Специалист по монтажу сантехнического и отопительного оборудования Вячеслав Авдевич говорит, что делать это удобнее всего острыми лезвиями. Остатки нужно удалить с помощью специальных химических размягчителей — так получится быстрее.
В больших строительных магазинах в отделах с герметиками можно поискать и их растворители. Для этих целей есть так называемый «Силикон Ремовер».
После удаления остатков силикона из зазора между ванной или раковиной и стеной, поверхности должны быть обеспылены, обезжирены при помощи моющего средства и высушены.
Какой герметик выбрать?
Все современные герметики, удобные для применения в ванной комнате, можно пересчитать на пальцах — это акриловый, силиконовый, акрил-силиконовый и полиуретановый герметик. Вячеслав считает, что для ванной лучше всего подходит силиконовый. На нем должно быть написано «Санитарный». В такие силиконы производители вводят специальные добавки — антибактериальные и антигрибковые вещества.
— В открытом состоянии вы такой герметик определите по запаху — он сильно пахнет уксусом.
Как правильно наносить герметик для ванной?
В процессе герметизации шва следует придерживаться определенных правил.
Для начала насухо протираем герметизируемый шов (его так же можно просушить феном) — ни один герметик, изготовленный на основе силикона, не пристанет к влажной поверхности.
Вдоль всего шва на обеих прилегающих поверхностях следует наклеить защитную ленту.
Все герметики, предназначенные для бытового использования производятся в тубах, устанавливаемых на пистолет. Пистолет стоит не дорого, он многоразовый. С помощью этого инструмента достаточно легко нанести аккуратный слой силикона — в зависимости от ширины стыка, носик баллона срезается в определенном месте и получается своеобразный дозатор. Силикон нужно забивать как можно глубже в шов.
Далее удаляем излишки. Производители силиконов рекомендуют делать это пальцем, предварительно намотав на него в один слой мокрую хлопчатобумажную тряпку. Таким образом удаляются излишки силикона и формируется сам стык.
Опытные сантехники считают, что это можно делать просто пальцем, смоченным в мыльной воде или моющем средстве. Вот как описал процесс герметизации шва ванной один из них (дословно):
— Сначала подготовка: поставить рядом банку с моющим средством, пачку салфеток, мусорку. Далее забили шов силиконом, смочили палец средством, и сильно, но не давя, снимаем излишки. Макнув палец в моющее средство — вытираем палец об салфетку. Смочили палец средством и опять, сильно не давя, снимаем излишки. Макнули палец в моющее средство — вытираем палец об салфетку. Макнули — удаляем — макнули- вытираем — макнули удаляем… И так от начала до конца шва. Далее снимаем ленту, пшикаем обильно на шов из пульверизатора моющим средством, смачиваем палец, и стремительными движениями вжик-вжик, без отрыва пальца, все разравниваем. Готово.
А дальше — самое главное.
— Герметик должен хорошо высохнуть, — говорит Вячеслав. — Слой в два миллиметра сохнет одни сутки. Следовательно, если шов шесть миллиметров, то пользоваться ванной можно только через трое суток. Выдержанный шов прослужит долго — 10−15 лет. Кстати, традиционно лучшим исполнением герметизации является незаметность швов. Малый (тонкий), но качественный слой, гораздо лучше чем широкий.
Так же специалисты предупреждают — причина разрастания плесени кроется в плохой вентиляции в помещениях с высокой влажностью и температурой.
Мастер-класс по нанесению герметика можно найти
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Советы настоящих сантехников о том, как правильно бороться с плесенью в ванне.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)