«Плесень нужно убирать обязательно». Как правильно «засиликонить» ванну. Советы сантехника

Источник материала: Tut.by

Высокая влажность и тепло — лучшая среда для развития плесневых и грибковых микроорганизмов. Идеальное место в квартире для этого — ванная комната. Если отбросить запущенные случаи, когда плесень покрывает практически все поверхности помещения, то чаще всего плесневые очаги локализованы в межплиточных швах и на стыке стены и ванны (душевой или умывальника). Что с этим делать? Сантехники говорят однозначно — удалять плесень вместе со старой фугой и герметиком. Рассказываем, как это сделать самостоятельно, а потом все аккуратно засиликонить.

Убираем плесень из швов плитки

Специалист по сантехническим работам Виталий Дзюба говорит, что если в швах между плиткой поселилась плесень, то их лучше полностью очистить от старой затирки. Работа достаточно утомительная, но выполнить ее придется, если вы решились избавиться от плесени раз и навсегда.





На новые швы между плитками надо нанести специальную грунтовку с антигрибковыми добавками (Ceresit CT 99). После этого швы заполняем фугой с антигрибковыми добавками.

Кстати, при устройстве душевых поддонов и стен из плитки в душевых сантехники и плиточники советуют специальную эпоксидную фугу.

Виталий также объяснил, как избежать в будущем проблем со швами, которые нужно герметизировать.



Фото: existingcamrynk.blogspot.com

— Обычно укладывают плитку на стену, а потом приставляют к ней ванну. Лучше делать по-другому — сначала выставить, подключить и зафиксировать ванну. Только после этого — плитка. Фактически ванну встраивают. Плитка заходит на бортик ванны, но не упирается в него, а «висит» с зазором в несколько миллиметров. Зазор впоследствии заполняется герметиком и/или влагостойкой фугой (лучше эпоксидной). Далее место стыка можно оформить специальным керамическим бордюром или пластиковым уголком.



Фото: masteravannoy.ru

Как убрать старый герметик из шва?

Силиконовый герметик механическим способом тоже удалить не так то просто — он крепко прилипает к поверхности, эластичен. Специалист по монтажу сантехнического и отопительного оборудования Вячеслав Авдевич говорит, что делать это удобнее всего острыми лезвиями. Остатки нужно удалить с помощью специальных химических размягчителей — так получится быстрее.

В больших строительных магазинах в отделах с герметиками можно поискать и их растворители. Для этих целей есть так называемый «Силикон Ремовер».





После удаления остатков силикона из зазора между ванной или раковиной и стеной, поверхности должны быть обеспылены, обезжирены при помощи моющего средства и высушены.

Какой герметик выбрать?

Все современные герметики, удобные для применения в ванной комнате, можно пересчитать на пальцах — это акриловый, силиконовый, акрил-силиконовый и полиуретановый герметик. Вячеслав считает, что для ванной лучше всего подходит силиконовый. На нем должно быть написано «Санитарный». В такие силиконы производители вводят специальные добавки — антибактериальные и антигрибковые вещества.



Фото из инструкции по применению производителя санитарного силикона

— В открытом состоянии вы такой герметик определите по запаху — он сильно пахнет уксусом.

Как правильно наносить герметик для ванной?

В процессе герметизации шва следует придерживаться определенных правил.

Для начала насухо протираем герметизируемый шов (его так же можно просушить феном) — ни один герметик, изготовленный на основе силикона, не пристанет к влажной поверхности.

Вдоль всего шва на обеих прилегающих поверхностях следует наклеить защитную ленту.

Все герметики, предназначенные для бытового использования производятся в тубах, устанавливаемых на пистолет. Пистолет стоит не дорого, он многоразовый. С помощью этого инструмента достаточно легко нанести аккуратный слой силикона — в зависимости от ширины стыка, носик баллона срезается в определенном месте и получается своеобразный дозатор. Силикон нужно забивать как можно глубже в шов.

Далее удаляем излишки. Производители силиконов рекомендуют делать это пальцем, предварительно намотав на него в один слой мокрую хлопчатобумажную тряпку. Таким образом удаляются излишки силикона и формируется сам стык.



Фото из инструкции по применению производителя санитарного силикона

Опытные сантехники считают, что это можно делать просто пальцем, смоченным в мыльной воде или моющем средстве. Вот как описал процесс герметизации шва ванной один из них (дословно):

— Сначала подготовка: поставить рядом банку с моющим средством, пачку салфеток, мусорку. Далее забили шов силиконом, смочили палец средством, и сильно, но не давя, снимаем излишки. Макнув палец в моющее средство — вытираем палец об салфетку. Смочили палец средством и опять, сильно не давя, снимаем излишки. Макнули палец в моющее средство — вытираем палец об салфетку. Макнули — удаляем — макнули- вытираем — макнули удаляем… И так от начала до конца шва. Далее снимаем ленту, пшикаем обильно на шов из пульверизатора моющим средством, смачиваем палец, и стремительными движениями вжик-вжик, без отрыва пальца, все разравниваем. Готово.

А дальше — самое главное.

— Герметик должен хорошо высохнуть, — говорит Вячеслав. — Слой в два миллиметра сохнет одни сутки. Следовательно, если шов шесть миллиметров, то пользоваться ванной можно только через трое суток. Выдержанный шов прослужит долго — 10−15 лет. Кстати, традиционно лучшим исполнением герметизации является незаметность швов. Малый (тонкий), но качественный слой, гораздо лучше чем широкий.





Так же специалисты предупреждают — причина разрастания плесени кроется в плохой вентиляции в помещениях с высокой влажностью и температурой.

Мастер-класс по нанесению герметика можно найти здесь .