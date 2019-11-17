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Меняют макароны на овощи и встают в пять ради йоги. Голливудские звезды, которым помогает ЗОЖ

18.11.2019 07:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Голливудским звездам хорошо выглядеть помогает ЗОЖ — тренировки без выходных и подобранный под себя рацион. Кстати, не всегда у них все жестко и изнурительно. 

Обладательница «Золотого глобуса», «Эмми» и других кинопремий 52-летняя Николь Кидман следует простому правилу 80/20. В 80% случаев актриса придерживается здорового питания и только в 20% ест то, что не попадает под критерии ЗОЖ-продуктов. Еды в инстаграме Николь мало, но иногда в ее профиле появляются простые человеческие фото, например, с мужем и тортом.

 

Известная голливудская красотка Джулия Робертс контролирует свой рацион вместе с диетологом. 52-летняя звезда популярных фильмов уверена, что быть в форме ей позволяет сбалансированный рацион. Она не запрещает себе углеводы, но чаще выбирает овощи, зерновые и продукты богатые белком. Примерный рацион у Джулии такой: на завтрак — домашние мюсли, ягоды и йогурт, в обед — пирог со шпинатом, а на ужин — киноа, овощи и лосось. В аккаунте актриса не скрывает своей любви к кулинарии: у нее есть фото летних ягод и книга рецептов американской модели Крисси Тайген.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts) 25 Сен 2019 в 9:36 PDT

 

73-летняя американская певица и актриса Шер занимается спортом пять раз в неделю. Она уверяет, что именно это помогает ей быть в подтянутой форме. Направления для физической активности у певицы разные, Шер увлекается фитнесом, занимается серфингом, ходьбой и игрой в теннис. А еще она может простоять в планке две минуты — и даже не вспотеть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Cher (@cher) 3 Ноя 2019 в 3:10 PST

Американская актриса Дженнифер Энистон, которой вы наверняка любовались в сериале «Друзья», тоже за ЗОЖ. Помимо тренировок в зале и занятий йогой звезда со своим мужем любит готовить на кухне, адаптируя популярные блюда под более здоровые. Например, в домашней версии лазаньи 50-летняя актриса заменит пасту на овощи, а вместо обычного бекона в пасту они добавят низкокалорийную индейку.

В 2013 году Джессика Альба выпустила книгу о здоровом образе жизни «Честная жизнь». В ней она рассказала о здоровом питании, фитнесе, об уходе за собой. Звезда уверена, что нужно быть «добросовестным потребителем, понимающим, что он приносит в свой дом и в свой организм». По этому принципу и живет 38-летняя актриса: она контролирует свой рацион и режим. Порой, чтобы успеть заняться йогой, Джессика встает в 5 утра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba) 10 Ноя 2019 в 11:12 PST

 

Дженнифер Лопес не пьет, не курит и не употребляет кофеин. Звезда уверена, что в этом — и еще в постоянном пользовании солнцезащитным кремом — секрет ее здоровой кожи. Утром 50-летняя американка пьет коктейли с черникой, малиной, клубникой, греческим йогуртом, медом и лимонным соком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 20 Окт 2019 в 1:55 PDT

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

61-летняя Мадонна открыто демонстрирует свою прекрасную форму в инстаграм. Как признается звезда, ее секрет в правильном питании и постоянных физических нагрузках. Близкие из окружения поп-дивы говорят, что для нее тренировки как молитвы, и она не пропускает их, даже если очень устала. Занимается в зале Мадонна минимум пять раз в неделю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Madonna (@madonna)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Madonna (@madonna)

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