ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Конец августа – крайний срок». Александр Лукашенко о президентских выборах

18.11.2019 04:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После того, как Александр Лукашенко сделал свой выбор на парламентских выборах-2019, он по традиции пообщался с журналистами – как белорусскими, так и зарубежными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Конец августа – крайний срок». Александр Лукашенко о президентских выборах

Вы определились уже, когда будут президентские выборы – весной, в августе – по срокам?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конец августа – крайний срок.

«Конец августа – крайний срок». Александр Лукашенко о президентских выборах

Но летом же плохо проводить кампанию, все в отпусках.

Александр Лукашенко:
Так что, зимой проведем? Подождите, давайте очухаемся от этих выборов. Все в отпусках… Тот, кто хочет проголосовать, тот приедет и проголосует или отпуск позже проведет, я думаю. Мне кажется, летом эти выборы пройдут, никуда не денешься.

Зимой – ну, глупо будет, если мы после этих выборов сразу назначим очередные выборы. И оппозиция нас начнет долбать. Обычно же после выборов идет спад, это всегда так. И оппозиция будет не готова к этим выборам. Скажут, Лукашенко нас, так сказать, вывел из строя и проводит эти выборы для себя. Поэтому спад этот надо преодолеть, может, к апрелю. Дальше пойдет подъем у оппозиции (но только не весеннее обострение, вы знаете, что это тоже опасно). Вот после весеннего обострения проведем мы, у нас великая дата: 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. У нас День Независимости 3 июля – это будет масштабное мероприятие, надо провести. Наверное, ряд еще.

«Конец августа – крайний срок». Александр Лукашенко о президентских выборах

Надо посеять все, чтобы было покушать. Если нового Президента изберете, чтобы не было как мне: на три дня муки оставалось в Минске, нечем было минчан кормить. В стране не было муки, хлеба не было – чтобы так не было. Вот это мы сделаем по-хозяйски, а потом, в период до уборки…

Я вот так думаю. Честно, я еще этим не занимался вопросом, я думал про эти выборы. Вот так вот в каком-то промежутке обозначим. Я пока так думаю, а то будете меня потом упрекать, что пообещал. Я просто рассуждаю.

Общение Президента Беларуси с журналистами 17 ноября. Все темы в одном материале

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. После того, как Александр Лукашенко сделал свой выбор на парламентских выборах-2019, он по традиции пообщался с журналистами – как белорусскими,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси назвал условия, при которых совершит визит в Латвию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика