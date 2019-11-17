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Президент Беларуси назвал условия, при которых совершит визит в Латвию

18.11.2019 03:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После того, как Александр Лукашенко сделал свой выбор на парламентских выборах-2019, он по традиции пообщался с журналистами – как белорусскими, так и зарубежными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Президент Беларуси назвал условия, при которых совершит визит в Латвию

Латвийское телевидение. Вы недавно сказали, что приедете к нам в Латвию. Когда это может случиться?

Президент Беларуси назвал условия, при которых совершит визит в Латвию

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, я свяжу этот визит с Австрией и другими, ведь приглашений было много, в Брюссель и так далее. Моя принципиальная позиция, я это латышам уже говорил – и политикам, и посол это знает: как только мы будем готовы к этому визиту в плане того, что вот план визита, вот вопросы, которые надо обсуждать, их достаточно, но самое главное – проекты решений этих вопросов. Если наберется группа вопросов, они есть, и будут проекты решений этих вопросов для того, чтобы мы могли на переговорах принять решение, я сразу же поеду в Латвию.

И не сочиняйте здесь ничего. Я вот читаю, особенно так называемую оппозиционную прессу, разные размышления блогеров и прочих: вот, Лукашенко выбрал Австрию поэтому и по такой причине. Причина одна: мы готовы были вести переговоры в Австрии. И Австрия была готова к этим переговорам. И готовность эта была самая высокая, поэтому я поехал в Австрию. Только это, никаких туристических поездок. Ну и потом: если поехал, польза какая-то должна быть для страны.

Президент Беларуси назвал условия, при которых совершит визит в Латвию

Точно так я исхожу из того, что мне надо поехать в Латвию и решать там какие-то вопросы. Вопросов, чтобы продвинуть отношения с соседней страной, очень много, которые пойдут на пользу и вам, и нам. Я вижу стремление латвийских властей и латвийского общества даже к тому, чтобы принять с визитом Президента Беларуси как представителя белорусского народа. Я это вижу, я это очень ценю, и мы сейчас интенсивно работаем над этим вопросом.

Думаю, что где-то в течение первого квартала (может, начале второго) мы будем готовы к этому. И я с большим удовольствием – я жду этого визита – приеду к своим близким соседям. Это наш дружеский, братский народ, с которым мы жили в одном государстве, всегда ладили. Поэтому я приеду, и мы решим многие вопросы. Тогда люди скажут: он приехал и есть какой-то результат. Это для меня главное как для народного Президента.

Общение Президента Беларуси с журналистами 17 ноября. Все темы в одном материале

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. После того, как Александр Лукашенко сделал свой выбор на парламентских выборах-2019, он по традиции пообщался с журналистами – как белорусскими,...
 
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