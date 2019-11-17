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Алексей Дермант: некое оживление политических партий есть. Но пройдёт ли это дальше – это вопрос

18.11.2019 02:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В гостях выездной студии программы «Неделя» на СТВ Алексей Дермант, политический аналитик.

Это пристрелка к президентским выборам

Игорь Позняк:
Мы много говорили об особенностях нынешней кампании. На мой взгляд, одна из них – это то, что эта парламентская кампания плавно перейдет в следующую очень важную для нас кампанию, президентскую. На ваш взгляд, какие выводы мы должны сделать в преддверии другой?

Алексей Дермант: некое оживление политических партий есть. Но пройдёт ли это дальше – это вопрос

Алексей Дермант:
На мой взгляд, эти выборы можно рассматривать как тренировку или даже учения и для государства, и для оппозиционных сил. Они пытались дискредитировать выборный процесс, используя современные медиа, медийные технологии: YouTube, Telegram-каналы. Я думаю, это все будет использовано в преддверии президентских выборов в еще более масштабных размерах. Конечно, условно говоря, силам конструктивным тоже необходимо реагировать на это.

Технологии развиваются, политические технологии развиваются. Нужно проанализировать, что происходило, где есть ошибки, где необходимо что-то доработать, свои усилия применить в новом направлении.

Это пристрелка, выражаясь таким языком, к президентским выборам. Было много интересного, необычного. Более активные представители, скажем так, конструктивной линии идут в народ, агитируют. Попытки собрать протестный потенциал через Telegram-каналы. Для политического анализа достаточно много пищи для размышления.

Игорь Позняк:
Главный итог – что эта кампания традиционно (белорусская особенность) прошла спокойно, конструктивно, взвешенно.

Алексей Дермант: некое оживление политических партий есть. Но пройдёт ли это дальше – это вопрос

Алексей Дермант:
Да, действительно особенность, не смотря на все попытки как-то этот процесс направить в не то русло. Действительно традиционная особенность белорусских выборов – спокойный, штатный, нормальный характер. Не возникает никаких сомнений, что парламент будет избран, туда попадут самые достойные люди.

Мне кажется, это хорошо. Это такая нормальная спокойная преемственность в выборном процессе – это то, что белорусскому обществу и государству нужно.

Одно дело ярко заявиться в предвыборной, еще же надо в парламенте поработать

Игорь Позняк:
Выдержка из вашего интервью: вы ожидаете в парламенте ярких личностей. Что вы подразумевали под этим?

Алексей Дермант:
Я заметил, что все-таки усиливается роль партий, партийных программ. То есть каких-то идеологических полюсов.

Алексей Дермант: некое оживление политических партий есть. Но пройдёт ли это дальше – это вопрос

Игорь Позняк:
Совершенно полярные мнение в нашей студии. Ваш коллега Александр Шпаковский (интервью с ним можно увидеть здесь) буквально час назад сказал, что он с этим мнением не согласен.

Алексей Дермант:
Я вижу по крайней мере несколько партий, которые в своей деятельности активизировались на эти парламентские выборы. Выступили более сплоченной мобилизованной командой. Выставили политиков, которые умеют говорить. Проговаривают какие-то идеологические тезисы.

Игорь Позняк:
Это говорит о том, что у нас сегодня есть предпосылки для формирования в будущем действительно эффективных политических партий?

Алексей Дермант:
Первые признаки такого процесса есть. Но вопрос, сколько времени должно пройти, чтобы не только одна партия, а и все подтянулись. Чтобы они научились нормально работать с публикой, с электоратом. Чтобы проявили себя в парламенте.

Алексей Дермант: некое оживление политических партий есть. Но пройдёт ли это дальше – это вопрос

Одно дело ярко заявиться в предвыборной, еще же надо в парламенте поработать. То есть прежде, чем формировать какие-то партийные фракции, они должны как-то понять, что они люди, политики, которые могут отстаивать интересы, вести публичную дискуссию, потому что парламент – это место для дискуссий.

Пока мы видим признаки, что некое оживление есть. Но пройдет ли это дальше – это вопрос.

Я не думаю, что в оценках западных наблюдателей будет какой-то прорыв

Игорь Позняк:
Высокий интерес к кампании со стороны наблюдателей, в первую очередь международных. Как вы считаете, каких оценок стоит ожидать? Лидия Ермошина на одной из пресс-конференций подчеркнула, что пока выводы ОБСЕ «лучезарные». А вам как видится?

Алексей Дермант:
Я не думаю, что в оценках западных наблюдателей будет какой-то прорыв. Скорее всего, они традиционные какие-то формулы выдадут. Не секрет, что во многом эти формулы окончательные – это политические решения.

Игорь Позняк:
Интерес к нашей кампании очевидно растет.

Алексей Дермант:
Безусловно. Безусловно, интерес такой есть, потому что в целом растет интерес к стране, к ее внутренней и внешней политике. Это вызывает дополнительный интерес к нашим парламентским выборам.

Люди в материале: Игорь Позняк, Алексей Дермант
 
 
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Новости Беларуси. В гостях выездной студии программы «Неделя» на СТВ Алексей Дермант, политический аналитик. Это пристрелка к президентским выборам Игорь Позняк:...
 
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