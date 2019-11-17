ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Василевич, Марзалюк, Савиных, Ананич. Глава ЦИК назвала известных людей, которые будут работать в новом составе парламента

18.11.2019 02:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Председатель ЦИК Лидия Ермошина назвала известных персон, которые будут работать в парламенте седьмого созыва.

Василевич, Марзалюк, Савиных, Ананич. Глава ЦИК назвала известных людей, которые будут работать в новом составе парламента

Это дипломаты Андрей Савиных, который ранее занимал пост посла Беларуси в Турции, Валерий Воронецкий, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей шестого созыва.

В новый состав белорусского парламента вошли и председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько, экс-министр информации Лилия Ананич и обладательница титула «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич.

Василевич, Марзалюк, Савиных, Ананич. Глава ЦИК назвала известных людей, которые будут работать в новом составе парламента

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Избрана Василевич Мария Викторовна, наша прагажуня, «Мисс Беларусь». По моему избирательному округу (кстати, я за нее и голосовала) избрана Любецкая Светлана Анатольевна, судья Верховного суда.

По Партизанскому (110) тоже фигура известная: Думбадзе Тенгиз Шукриевич – это будет национальное меньшинство в нашем парламенте, скажем так. По Могилевской области избран ряд депутатов действующих: Рынейская Ирина Николаевна, Марзалюк Игорь Александрович, Петрашова Ольга Владимировна. Честно говоря, фигуры остальных нужно изучать.

Василевич, Марзалюк, Савиных, Ананич. Глава ЦИК назвала известных людей, которые будут работать в новом составе парламента

Подробности пресс-конференции о предварительных итогах выборов депутатов в Палату представителей смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Лидия Ермошина, Мария Василевич, Тенгиз Думбадзе, Игорь Марзалюк
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Председатель ЦИК Лидия Ермошина назвала известных персон, которые будут работать в парламенте седьмого созыва. Это дипломаты Андрей Савиных,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лидия Ермошина: явка на этих выборах составила 77,22%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика