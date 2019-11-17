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Василевич, Марзалюк, Савиных, Ананич. Глава ЦИК назвала известных людей, которые будут работать в новом составе парламента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Председатель ЦИК Лидия Ермошина назвала известных персон, которые будут работать в парламенте седьмого созыва.
Это дипломаты Андрей Савиных, который ранее занимал пост посла Беларуси в Турции, Валерий Воронецкий, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей шестого созыва.
В новый состав белорусского парламента вошли и председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько, экс-министр информации Лилия Ананич и обладательница титула «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич.
Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
По Партизанскому (110) тоже фигура известная: Думбадзе Тенгиз Шукриевич – это будет национальное меньшинство в нашем парламенте, скажем так. По Могилевской области избран ряд депутатов действующих: Рынейская Ирина Николаевна, Марзалюк Игорь Александрович, Петрашова Ольга Владимировна. Честно говоря, фигуры остальных нужно изучать.
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Василевич, Марзалюк, Савиных, Ананич. Глава ЦИК назвала известных людей, которые будут работать в новом составе парламента
Новости Беларуси. Председатель ЦИК Лидия Ермошина назвала известных персон, которые будут работать в парламенте седьмого созыва. Это дипломаты Андрей Савиных,...
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