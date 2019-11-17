Эксперимент. Как надежда на секс заставляет нас лгать и обманывать

Источник материала: Tut.by

«Стратегии, предназначенные для того, чтобы произвести впечатление на потенциального сексуального партнера, разнообразны и широко распространены в природе. Тот, кто не может распушить перья, как птицы в брачную пору, прибегает к другим манерам поведения, чтобы показаться более привлекательным. У человека к ним относятся ложь, попытки приукрасить себя и обманные маневры», — пишет австрийское издание Der Standard.



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Такой способ поведения людей изучила команда британских и израильских ученых в рамках масштабного исследования. Согласно гипотезе ученых, сексуальные мысли и возбуждение повышают вероятность того, что люди будут пытаться предстать перед незнакомцем противоположного пола в максимально положительном свете, пренебрегая при этом правдой и собственными убеждениями.

Для своего исследования, опубликованного в научном журнале Journal of Experimental Social Psychology, ученые привлекли 634 студента гетеросексуальной ориентации, среди них 328 женщин и 306 мужчин, средний возраст которых составил 25 лет. Участников исследования разделили на две группы. «Одну группу в рамках исследования подвергали воздействию сексуальных стимулов, а именно: им демонстрировали эротические изображения и видео. Контрольной группе показывали снимки без сексуального содержания. Непосредственно после этого участники должны были взаимодействовать с незнакомыми людьми противоположного пола», — передает издание.

«В первой части эксперимента парам участников необходимо было представлять противоположные точки зрения в соответствии с указаниями исследователей и пытаться переубедить своего оппонента. (…) Результат: участники, которым до этого демонстрировали эротический контент, намного чаще соглашались с мнением своего визави. Исследователи расценивают это как стратегию, предназначенную для того, чтобы произвести выгодное впечатление на незнакомого человека противоположного пола или сблизиться с ним».



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«Во втором эксперименте исследователи изучили, насколько участники были готовы адаптировать собственные взгляды или предпочтения под взгляды человека противоположного пола. Для этого испытуемые сначала заполнили анкеты, указав свою точку зрения по разным темам. Затем они ознакомились со взглядами и предпочтениями другого человека и могли показать ему свою онлайн-анкету. Выяснилось, что свою анкету чаще подстраивали под взгляды человека противоположного пола те участники исследования, которым ранее демонстрировали эротические материалы», — говорится в статье.

«В последней части эксперимента речь шла о количестве прошлых сексуальных партнеров. Сначала участники должны были указать в анкетах, со сколькими людьми они занимались сексом в прошлом. Затем они общались в онлайн-чате с привлекательным собеседником, который якобы также был участником исследования, однако на самом деле являлся членом исследовательской команды и в какой-то момент переходил в общении на тему о сексуальных партнерах».



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«Результат, как пишут ученые, оказался однозначным: участники эксперимента, испытывавшие сексуальное возбуждение, были в значительной степени склонны к тому, чтобы занижать количество прежних сексуальных партнеров. Исследователи предполагают, что как мужчины, так и женщины посчитали большое количество половых контактов отталкивающим для потенциального нового партнера. Впрочем, наиболее часто названным числом среди участников было число семь».

«Люди делают и говорят почти все для того, чтобы установить контакт с незнакомым привлекательным человеком, — отметила автор исследования Гурит Бирнбаум из Междисциплинарного центра в Герцлии. — Когда твоя сексуальная система активируется, ты склонен показывать себя в лучшем свете — и представлять себя лучше, чем ты есть на самом деле», — передает Der Standard.