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Андрей Савиных и Лилия Ананич избраны депутатами

18.11.2019 08:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Андрей Савиных и Лилия Ананич избраны депутатами
БЕЛТА

Депутатами Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва избраны в том числе Андрей Савиных, ранее занимавший пост посла Беларуси в Турции, экс-министр информации Лилия Ананич, замглавы Администрации Президента Валерий Мицкевич, обладательница титула «Мисс Беларусь» Мария Василевич, председатель РОО «Белая Русь» Геннадий Давыдько, руководитель ЛДПБ Олег Гайдукевич.

Депутатом переизбран и Валерий Воронецкий, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей шестого созыва, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ЦИК. 

Андрей Савиных и Лилия Ананич избраны депутатами
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