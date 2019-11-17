Не первая война Станислава Якубовича Дашкевича

Источник материала: Асiповiцкi край

Без вести погибший

Ему было 27 лет, когда пришлось уйти на войну. Хорошо, что пожить хоть немного успел. И женился, и дочку, до войны родившуюся, понянчил. Война для Станислава Якубовича Дашкевича уже не первая была: прошел пару лет назад “финскую”. Так что опыт какой-никакой имел. С односельчанами, мобилизованными и остающимися дома, посудачил вечерком о будущем. Совсем не радостном, ведь на “финской” на товарищей погибших наверняка насмотрелся. И кто знает, спалось ли ему той последней ночью дома?

Утром, попрощавшись с женой и дочкой маленькой, ушел с мужиками в сторону Осиповичей. Ушел, как и многие, навсегда…

Неизвестно, в какую часть попал он изначально. Но хлебал войну полной ложкой. К декабрю сорок первого успел повоевать, кроме прочего, в 6-ом стрелковом полку 2-ой Московской стрелковой дивизии народного ополчения. Дивизия сгинула в окружении под Вязьмой, а Станислава судьба пока берегла: выбрался с жалкими остатками полка и продолжил воевать. В ноябре был легко ранен. Похоже, и в госпиталь не попал, а после расформирования дивизии оказался в 206-ом запасном стрелковом полку Западного фронта, откуда и направлен в 7-ю отдельную маскировочную роту. Да, в документе 206-го запсп он назван Яковлевичем. Возможно, отчество Якубович непривычно звучало для уха писаря или сокращение “Як” он расшифровал как Яковлевич, но во всех иных доступных документах, составленных позже, Якубович именуется Яковлевичем.

Сколько служил Станислав в маскировочной роте, не ясно, но в августе 43-го был точно пулеметчиком 1-й пулеметной роты 1-го стрелкового батальона 1324 стрелкового полка 413-й стрелковой дивизии. И воевал так, что командир представил к ордену “Красной Звезды”. И наградил 27 августа 1943 года.

Из наградного листа: “Товарищ Дашкевич за время пребывания в 1324 сп показал себя смелым и отважным. Участвуя в боях за Варшавское шоссе, уничтожил до 30 немцев. <…>. В одном из боев попал в окружение, сражался до последнего патрона, отбил 3 контратаки и уничтожил до 25 немцев. Во время выхода из окружения он лично прикрывал своим огнем пехоту и уничтожил 15 немцев. Достоин правительственной награды — ордена “Красная Звезда”…”

11 сентября 1943 года сержант Дашкевич Станислав Якубович (по донесению о безвоз-вратных потерях проходит как Дасикевич Станислав Яковлевич: так вот прочитал, а потом и записал его фамилию писарь), пулеметчик 1324-го стрелкового полка 413-й стрелковой дивизии погиб в бою у населенного пункта Новое Хотмирово. Там же и погребен в братской могиле (ныне это деревня Новое Хотмирово Рогнединского района Брянской области, Селиловичского сельского поселения). В деревне есть братская могила, в которую поисковики регулярно подзахоранивают бойцов, найденных в окрестных полях и лесах. Возможно, он в ней и лежит ныне. Имени бойца на могиле в списках захороненных нет. Пока нет…

Вот так одним росчерком пера писарь отправил тогда бойца в небытие — погибший остался на долгих восемь десятков лет пропавшим без вести солдатом. Так пропадали многие тысячи. Не так прочитал, не так понял кто-то в штабе пару букв. И все… Нет “похоронки” семье, неизвестна судьба бойца… Возможно, похоронка все же приходила в Шкловский район (видно, с женой договаривались, что вернется она к родителям, и адрес, куда отправлять извещение о гибели, такой указал), да так и не нашла адресата.

Вот и в районных книгах “Память” многие бойцы могли значиться не под своей, а под вымышленной писарем фамилией…

И все же солдат Дашкевич вернулся! Вернулся к дочке, которая ждала и искала его все эти годы. Пусть скупыми строчками донесения, но вернулся домой. Уже навсегда…

По материалам сайта

«Электронная книга «Память. Осиповичский район».

Постскриптум. Дочь Раиса Никитина живет в Жорновке. О том, как многие годы искала сведения о не вернувшемся с фронта отце, «районка» писала в материале «Будем помнить их имена» (см. «АК» № 35 от 3.05.2019 г.). Теперь, благодаря координатору проекта «Электронная книга «Память. Осиповичский район», местному краеведу Валентину Шпаку, она через десятки лет все же узнала о судьбе отца.