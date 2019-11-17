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«Где юмор - там и правда». Факты о жизни главного «новогоднего» режиссера страны Эльдара Рязанова

18.11.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Его имя известно всем, кто хоть раз смотрел телевизор в канун нового года. По всем центральным каналам традиционно крутят классику советского кинематографа: «Ирония судьбы», «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Карнавальная ночь». Все эти и другие, засмотренные до дыр картины, принадлежат одному мастеру — великому Эльдару Рязанову.

Будущий талантливый режиссер и сценарист Эльдар Рязанов родился 18 ноября 1927 года в Самаре. А вот раннее детство прошло в Тегеране, где родители работали в советском торговом представительстве. Этот персидский город так нравился маме и папе Эльдара, что даже имя для своего сына они выбрали из местных:

«Имя Эльдар родители привезли мне из Персии, — вспоминал позже сам мастер. — Оно редкое, красивое. Я очень благодарен родителям: сочетание экзотического имени и обыкновенной русской фамилии, пахнущей избой, сразу запоминается, и это помогает в творческом пути».

Увы, родители мальчика разошлись, когда ему было 3. Мама вышла замуж во второй раз. Благо отношения с отчимом у Эльдара сразу же сложились хорошие. А вот связь с отцом была потеряна. Правда страшная новость, пришедшая в 1938 году, все равно потрясла мальчика до глубины души. Как и многих в то время, Александра Рязанова арестовали и осудили на 17 лет. Его жизнь закончилась очень трагически.

«В Москве отца назначили начальником винного главка. И тут произошла трагедия — он начал пить. Возвращался с работы в невменяемом состоянии, бывало, в одном нижнем белье, начал поколачивать мать. И мать взяла меня, трехлетнего, в охапку и ушла жить к подруге. Отец женился второй раз, а в 38-м году его посадили. В начале 60-х он меня нашел по моим фильмам. Но близкого контакта не получилось: пришел совершенно не знакомый мне, сломанный жизнью, разбитый человек. Ну, а мать вышла замуж, и меня с семилетнего возраста воспитывал отчим. Это был потрясающий человек, рядовой инженер, но с огромной внутренней интеллигентностью».

Не можешь путешествовать — пиши книги про путешествия

Эльдар, с детства обожавший читать книги про приключения в дальних странах, решил поступить в мореходное училище в Одессе. К счастью, его документы там затерялись. Тогда абитуриент приступил к плану Б: не могу путешествовать как в книгах — научусь писать такие книги. И поступил во ВГИК.

«Проучусь полгода пока тут, а как придет ответ из мореходки — сразу же туда», — думал он, но судьба решила иначе.

Наставником Рязанова во ВГИКе стал режиссер Григорий Козинцев, автор «Шинели» и «Нового Вавилона». Юный Эльдар, которому в ту пору было всего 16 лет, ему не очень-то понравился.

«После первого курса Козинцев его вообще хотел отчислить, — рассказывает внук Эльдара Александровича. — Ссылаясь на то, что Рязанов слишком молод для режиссера. На что дедушка со свойственной ему иронией ответил: „Год назад я был еще моложе, вы могли заметить это еще тогда“. В институт ведь он поступил в 16 лет, окончив школу экстерном».

Ситуация скоро выправилась и вот уже сам Сергей Эйзенштейн («Броненосец Потемкин»), называет Рязанова самым талантливым студентом. А еще, на своем курсе Эльдар познакомился с будущей женой — Зоей Фоминой. Вскоре они расписались и на свет появилась их единственная дочь Елена.

Сразу после окончания ВГИКа, Эльдар Рязанов устроился на работу в Центральную студию документальных фильмов. В экспедициях он объездил всю страну и подолгу отсутствовал дома. Благодаря такому жизненному обстоятельству у них с женой, помимо любовного, случился и настоящий эпистолярный роман. Сотни писем с нежными признаниями, описаниями съемок, быта и нравов конца 40-х — начала 50-х годов бережно хранят память о том времени и тех прекрасных чувствах, которые испытывали молодожены друг к другу.

«Здравствуй, любимая, родная! Через два дня будет четыре года, как мы с тобой в один прекрасный солнечный день пошли в загс, а мальчишки у входа бросали вверх шапки. Приятно здесь вспомнить эти дни, черт побери! Меня очень радует, что и через четыре года я люблю тебя очень и очень».

«И хорошее настроение не покинет больше вас!»

В 1955-ом году Эльдар Рязанов переходит на «Мосфильм». Его первую картину, снятую под сводами легендарной кинофабрики, замечает звезда советской режиссуры — Иван Пырьев. Он предлагает Рязанову срежессировать комедию «Карнавальная ночь». Молодой режиссер долго сомневался, но жена его уговорила. И не зря: на следующий день после выхода картины все ее участники и создатели проснулись суперзнаменитыми. Только в первый год проката ленту посмотрели 45 млн зрителей, а песня про «Пять минут» — уже много лет эталон новогодней музыкальной композиции.

Новая работа — и снова 100%-ное попадание: «Девушка без адреса» (1957) также стала народным хитом. А вот следующая картина, чуть не завершила его так удачно начавшуюся карьеру. Фильм «Человек ниоткуда» партийные критики разнесли в пух и прах и положили на полку на 27 лет. Рязанова даже хотели уволить со студии, но снова помог Пырьев. Он лично поручился за Рязанова и дал ему в работу новую ленту.

Музыкальная комедия «Давным-давно» шла в десятках театров, а вот с ее экранизацией все никак не складывалось. Эльдар Рязанов справился на раз-два: он окончательно и бесповоротно понял, что лучше всего ему удаются комедии. «Гусарскую балладу» (1962) в первый год посмотрели 48 миллионов человек, а исполнители главных ролей стали настоящими кумирами советских зрителей.

«Эльдар Александрович — человек, который умел открывать звезды, — призналась позже Лариса Голубкина (Шурочка Азарова в картине). — После „Гусарской баллады“ я проснулась, как говорят, знаменитой. Рязанов рассказывал, что искал на роль девушку-пацанку, перепробовал множество претенденток. Про меня он говорил, мол, мне понравилось, что у нее была такая мальчиковая фигурка».

«Свободу Юрию Деточкину!»

В конце 60-х у Эльдара Александровича постепенно вырисовывается костяк команды, с которой он создаст лучшие образцы советской комедии: любимый композитор Андрей Петров, соавтор-сценарист Эмиль Брагинский и оператор Владимир Нахабцев. Что касается актеров, то и тут у Рязанова были свои предпочтения: Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева, Георгий Бурков, Евгений Евстигнеев, Алиса Фрейндлих, Андрей Миронов, Людмила Гурченко, Олег Басилашвили, Андрей Мягков, Юрий Яковлев, Валентина Талызина и Валентин Гафт.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Звездный Шум (@zvezdny_shum) 15 Ноя 2019 в 11:10 PST

«В 1963 году Юрий Никулин предложил Рязанову сюжет для фильма, — рассказывает писатель Федор Раззаков. — Эту реальную историю Никулину рассказали на гастролях в Куйбышеве — о том, как некий шофер с местной автобазы, желая насолить теневым воротилам, стал угонять у них автомобили, которые затем продавал, а деньги переводил в детдома».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NewRussianStar (@new.russian.star) 26 Апр 2019 в 10:58 PDT

По мотивам этого оригинального сюжета в 1966 году на экраны выходит новый фильм Эльдара Рязанова — «Берегись автомобиля». Сценарий написал он сам, в соавторстве с неизменным Эмилем Брагинским. Долго выбирал актера на роль главного героя — благородного Юрия Деточкина. Предложил Никулину. Но тот отказался, так как был не согласен с финалом, в котором Деточкина отправляют за решетку. Остановил свой выбор на Иннокентии Смоктуновском. Но тот, как назло, за год до этого сыграл самого Ленина. Министр культуры Фурцева протестовала: «Вчерашний вождь мирового пролетариата не может играть вора!». Рязанов уперся и таки добился своего.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от СССР USSR RUSSIA (@cccpgram) 30 Мар 2019 в 9:32 PDT

«Пенсионером называется человек, которому платят за то, чтобы он не работал»

В следующие пару лет выходит еще несколько (и снова очень успешных) комедий режиссера Эльдара Рязанова: «Зигзаг удачи», «Невероятные приключения итальянцев в России» и «Старики-разбойники» (1971).

В основе этой картины также лежала реальная история. Однажды Эльдар Рязанов попал в больницу с сердечным приступом. Сосед по палате оказался разговорчивым и постоянно жаловался режиссеру, как на его работе «уходят на пенсию» хороших специалистов, освобождая места для тех, кто помоложе и имеет хорошие связи. Вот тут Юрий Никулин с удовольствием согласился исполнить роль центрального персонажа. Компанию ему составили блистательные Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева, а также Андрей Миронов и Георгий Бурков.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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В день рождения великого режиссера вспоминаем, как складывалась его жизнь, что помогало, а что мешало создавать шедевры, которые мы пересматриваем ежегодно.
 
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