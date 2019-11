Да он заедет на вертикальную стену! Тест-драйв ГАЗ САДКО NEXT на крутом бездорожье

Источник материала: Tut.by

Легендарный ГАЗ-66, прозванный в народе «шишигой», возвращается в обновленном в виде эффектного внедорожника нового поколения — ГАЗ САДКО NEXT. Мы протестировали новинку, да не просто на дороге. А выехали на суровое бездорожье. Местами было страшно, аж дух захватывало.

«66-й» выпускался с 1964 по 1999 год — завидное долголетие. На смену ему пришел ГАЗ-3308 САДКО. Уже с капотной компоновкой. Нынешний ГАЗ САДКО NEXT на голову выше обоих своих предшественников. В первую очередь по удобству посадки водителя и эргономике. Здесь нормальная кабина от обычного ГАЗОН NEXT, регулируемая рулевая колонка, подрессоренное кресло водителя. Посадка удобная. Правда, в отличие от обычных ГАЗОНов NEXT, рычаг коробки здесь находится не на «полуострове» центральной консоли, а торчит из пола сложновыгнутой «кочергой». Зато четкость включений — отменная. Интересно, что в пресс-материалах упоминается как раз новый рычаг с тросовыми приводами.





Под капотом у нынешнего автомобиля — 4,4-литровый дизель с турбонаддувом. Он выдает 150 л. с. и 490 Нм крутящего момента. То, что надо для внедорожника.

Внедорожные возможности все так же хороши. Минимальный клиренс (под картером моста) — 315 мм, переднего свеса практически нет. Передний мост подключается жестко, есть понижающий ряд в трансмиссии. Дифференциалы обоих мостов — самоблокирующиеся, так что нет нужды думать, когда и какой включать.

Асфальтовые дисциплины мы пропустили, а сразу ринулись в бой с бездорожьем. Если в двух словах — страх и восторг. Глаза не верят, а САДКО — едет. На спусках приходилось изо всех сил упираться руками в рулевое колесо, чтобы не вылететь через лобовое стекло. А на подъемах в стекле было видно только мрачное небо.





Большой крутящий момент позволяет легко обходиться во многих ситуациях без «понижайки». Да и управление тягой удобное — мотор «везет» едва ли не с холостых оборотов. Схема переключения передач непривычная. На месте первой находится задняя, а первая — на месте второй. Зато такая схема позволяет активно пользоваться приемом езды «враскачку».

Серьезная претензия на бездорожье у нас возникла только к большому радиусу разворота. А может, просто карьер был слишком тесен для этого внедорожника. Как бы там ни было, в стесненных условиях приходилось подъезжать к препятствию в несколько приемов. Да еще, несмотря на усилитель, крутить руль было довольно сложно.

В новом поколении ГАЗ САДКО NEXT много импортных комплектующих — рулевое управление, отопитель, сцепление. Тормоза тоже. О них стоит сказать пару слов. Здесь пневматический привод усилителя, поэтому тормоза работают в двух режимах — ВКЛ или ВЫКЛ. Среднего не дано. Надо очень долго привыкать, чтобы научиться дозировать усилие на педали для легкого замедления. Потому что чаще получается торможение «в пол».





ГАЗ САДКО NEXT превосходит «шишигу» по грузоподъемности — принимает на борт три тонны (ГАЗ-66 мог взять только две тонны). А еще здесь есть круиз-контроль и электрические стеклоподъемники в базовой комплектации. Цены на уникальный грузовик-внедорожник начинаются от 77 985 белорусских рублей.

Нам запомнилось



Рычаг коробки передач торчит из пола. Четкость включений хорошая



От летящей грязи аккумуляторы (а их два) защищает лишь крышка сверху



Раздаточная коробка защищена металлическим коробом. Клиренс под картером моста — 315 мм



Рама у ГАЗ САДКО — усиленная



С места водителя часть наружных зеркал перекрывается стойкой лобового стекла



Управление полным приводом — современного типа, вращающейся рукояткой. Частокола рычагов на полу нет



Это не пневмоподвеска, а пневмоподкачка. Спустить — накачать колеса можно отдельно для каждой оси



Нижняя ступенька закреплена на гибком металлическом тросе, чтобы не оторвалась на бездорожье



Для ГАЗ САДКО NEXT перед правым пассажиром сделали мощную металлическую ручку



Управление отоплением и вентиляцией — как в обычных легковых автомобилях



В ступеньках есть замаскированные ниши для мелочей