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Лукашенко намерен посетить Латвию в первой половине 2020 года

18.11.2019 08:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко после голосования на выборах заявил, что намерен посетить Латвию в первой половине следующего года. Приглашение ему было сделано еще в прошлом году. Новый президент Латвии подтвердил его.

По словам Александра Лукашенко, идет активная подготовка к визиту. Он видит стремление латвийской стороны организовать этот визит.

«Я это вижу и очень ценю, мы сейчас интенсивно работаем над этим вопросом. Думаю, что в течение первого квартала — начале второго мы будем готовы к этому. Я с большим удовольствием жду этого визита, приеду к своим близким соседям», — сказал он, передает БелТА.

Александр Лукашенко назвал латышей братским и дружеским народом, с которым беларусы жили в одном государстве и всегда ладили.
 
 
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Александр Лукашенко после голосования на выборах заявил, что намерен посетить Латвию в первой половине следующего года. Приглашение ему было сделано еще в прошлом...
 
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