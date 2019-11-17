Лукашенко намерен посетить Латвию в первой половине 2020 года

По словам Александра Лукашенко, идет активная подготовка к визиту. Он видит стремление латвийской стороны организовать этот визит.

«Я это вижу и очень ценю, мы сейчас интенсивно работаем над этим вопросом. Думаю, что в течение первого квартала — начале второго мы будем готовы к этому. Я с большим удовольствием жду этого визита, приеду к своим близким соседям», — сказал он, передает