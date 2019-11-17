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Лукашенко намерен посетить Латвию в первой половине 2020 года
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко после голосования на выборах заявил, что намерен посетить Латвию в первой половине следующего года. Приглашение ему было сделано еще в прошлом году. Новый президент Латвии подтвердил его.
По словам Александра Лукашенко, идет активная подготовка к визиту. Он видит стремление латвийской стороны организовать этот визит.
«Я это вижу и очень ценю, мы сейчас интенсивно работаем над этим вопросом. Думаю, что в течение первого квартала — начале второго мы будем готовы к этому. Я с большим удовольствием жду этого визита, приеду к своим близким соседям», — сказал он, передает
Александр Лукашенко назвал латышей братским и дружеским народом, с которым беларусы жили в одном государстве и всегда ладили.
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Александр Лукашенко после голосования на выборах заявил, что намерен посетить Латвию в первой половине следующего года. Приглашение ему было сделано еще в прошлом...
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