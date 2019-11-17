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Прогноз по валютам: уплата налогов ослабит доллар

18.11.2019 08:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На нынешнюю неделю приходится пик налоговых платежей белорусских предприятий, в связи с чем курсы иностранных валют на БВФБ могут значительно снизится, прогнозирует банковский сайт Select.by.

Собственно, уже на прошедшей неделе среднедневной объем торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже вырос до 74,6 млн. рублей с 64,3 млн. рублей на предшествовавшей неделе, что, по-видимому, объясняется продажами валюты в целях уплаты налогов. Но это привело к снижению стоимости валюты из евро, доллара и российского рубля всего на 0,04%.

Предприятия перед уплатой налогов накопили и значительный объем рублевых ресурсов, которые разместили 13 ноября в облигации Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням. Спрос на данные ценные бумаги вырос до 2 853,60 млн. рублей с 2 843,68 млн. рублей на аукционе 6 ноября.

Это был последний аукцион по размещению данных ценных бумаг, так как с 20 ноября Нацбанк будет забирать избыток рублевых ресурсов с рынка посредством проведения депозитных аукционов. Кроме того, с 11 декабря Нацбанк начнет размещение облигаций со сроками обращения, равными 91 и 364 дням.


Подобные действия Нацбанка препятствуют снижению ставок по рублевым кредитам и депозитам, что будет способствовать укреплению белорусского рубля. Высокие ставки по кредитам будут снижать спрос на них, что замедлит развитие экономики страны и сократит спрос на валюту. А высокие проценты по рублевым депозитам повышают их привлекательность по сравнению с валютными депозитами.

Действуя таким образом, Нацбанк, по-видимому, борется с долларизацией белорусской экономики. Пока особых успехов в этом не наблюдается. В октябре текущего года величина срочных рублевых депозитов в белорусских банках выросла на 132,8 млн. рублей, а в сентябре — на 97,4 млн. рублей. В октябре 2018 года прирост составлял 15,3 млн. рублей, то есть за год отношение населения к рублевым сбережениям в банках значительно улучшилось.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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