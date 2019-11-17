Экстренная посадка: самолет с Хилари Клинтон задымился и вернулся в Нью-Йорк

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.





Как стало известно, лайнер летел в Вашингтон.













ru.oxu.az По поступившей информации, самолет вернулся в аэропорт из-за задымления и утерянной детали, пишет

Как отмечается, неисправности во время полета обнаружил один из членов экипажа.



