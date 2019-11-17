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Экстренная посадка: самолет с Хилари Клинтон задымился и вернулся в Нью-Йорк

18.11.2019 08:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самолет с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за неисправности.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

Как стало известно, лайнер летел в Вашингтон.



По поступившей информации, самолет вернулся в аэропорт из-за задымления и утерянной детали, пишет ru.oxu.az
Как отмечается, неисправности во время полета обнаружил один из членов экипажа.
 
 
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Самолет с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за неисправности.
 
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